Korrupte tullinger (og litt oss selv?)

Khlestakov (Ragnhild Tysse) som slett ikke er revisor, springer fra sin venninne/tjener/elsker Osip (Matias Kuoppala) etter et skikkelig basketak i åpningsscenen på «Revizor».

TEATER: Hvorfor i all verden skal folk fra Rogaland gå på teater for se et stykke fra Russland i 1836? For å le. Og kanskje for å bli litt klokere?

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden