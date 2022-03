De største artistene selger billetter. For andre er billettsalget krevende.

Hvorfor går billettsalget så sakte nå som samfunnet har åpnet igjen? Arrangørene har flere teorier.

Da Madrugada gjorde sin første store konsert etter pandemien 4. februar, var salen full. De største artistene har gjort det best. Flere av de mindre sliter med å selge billetter, forteller arrangører til Aftenposten.

For mindre enn 50 minutter siden

Da samfunnet åpnet etter nedstenging i høst, var det igjen duket for konsertopplevelser. Men arrangører landet rundt opplevde «total stopp» i billettsalget.

Samtidig faller koronastøtten bort når restriksjonene forsvinner. Det gjorde situasjonen verre enn da samfunnet var stengt, fortalte flere.

Også denne gjenåpningen byr på problemer. Men denne gangen er det stor forskjell på folk:

– Hovedinntrykket er at de største artistene selger billetter. Internasjonale artister selger også jevnt over bra. Det er i mellomsegmentet og hos de mindre arrangører vi ser at salget går saktere, sier Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører.

Kjøper rett før

– Billettsalget viser at pandemien ikke er over, sier Østerdal.

Hennes medlemmer opplever å være langt fra det salgsnivået de var på før pandemien. Artister som tidligere ble ansett som «bankers» salgsvinnere, er ikke det lenger.

Samtidig virker kjøpsmønstre å ha endret seg markant. Selv den mest ivrige publikumsgruppen, studentene, venter med å kjøpe billetter til rett før konsertene. Det forteller Simen Myrvold ved Samfundet i Trondheim.

– Det har vært så mye usikkerhet rundt konserter. Blir det konsert eller blir det utsatt? Det resulterer i at folk kjøper noen dager i forveien, sier han.

Det samme skjer hos Grieghallen i Bergen. De har et voksent og kjøpesterkt publikum. Konsertene er igjen godt besøkt, men plassene fylles ikke opp før sent.

– Det er ledige billetter helt til konsertdagen, sier salgs- og markedssjef, Lisbeth Mundheim Hofstad.

Tone Østerdal, daglig leder i Norske Konsertarrangører har tro på at kulturbransjens billettsalg vil bli slik det var før pandemien, men at det vil ta tid.

Frykter for bredden

Medstudenter forteller til Myrvold at de er tørste på konsertlivet igjen. Samtidig er kvier flere seg litt mer for å dra kortet.

– Det sitter litt lenger inne for folk å betale for en billett og binde seg til noe, sier Myrvold.

De som kommer best ut er artister som allerede er veldig populære, forteller han. Det samme opplever bookingagent Joël Schwalenstöcker, som også leder bransjeorganisasjonen NEMAA.

– Men hos de mellomstore og mindre kjente artistene ser vi en svikt, sier han.

Folk drar mindre ut for å sjekke ut noe nytt og spennende, tror Schwalenstöcker. Dette går utover artister som ikke har rukket å etablere et stort publikum, mener agenten. Han frykter bredden i norsk musikkbransje. Samtidig har etablerte artister mistet kontakt med publikumet sitt.

– Billettsalget til konserter går dårligere enn før, og artistene mister sin hovedinntekt, sier han.

Hva er det som skjer?

Årsakene til salgssvikten er trolig sammensatt. Østerdal nevner flere faktorer som kan påvirke negativt:

Hun mener publikum har nye vaner. De er mer hjemme. Går de ut, foretrekker de kanskje mindre forsamlinger.

Det er fortsatt mye smitte ute. De som vil unngå å bli smittet, vil trolig unngå konsert.

Personlig økonomi kan spille inn. Strømprisene har vært høye lenge. Renten går opp. Kanskje har folk for lite å rutte med.

Kanskje påvirker også krigen i Ukraina negativt. Østerdal tror folk blir påvirket mentalt og kanskje ikke føler for å dra på konsert.

– Jeg tror det er en faktor at folk vil ut og danse nå. De vil heller bruke pengene på byen enn på konsert, sier Myrstad på Samfundet.

Billettsalget på Samfundet har flyttet seg nærmere konsertdatoen, forteller Myrstad.

Schwalenstöcker tror også at det store etterslepet av utsatte konserter har en innvirkning. Han viser til en undersøkelse gjennomført av billettselskapet Ticketmaster i desember 2021.

Over 40.000 svarte på undersøkelsen. 71 prosent satt på flere billetter til arrangementer i 2022. De fleste hang igjen etter utsettelser på grunn av koronaen.

– Billettene som allerede henger på kjøleskapsdøren hos publikum vil nok prioriteres før de kjøper nye billetter, sier Schwalenstöcker.

I Ticketmasters undersøkelse svarte 16 prosent at de kommer til å bruke mindre penger på arrangementer i 2022. 33 prosent svarte at de vil bruke mer penger.

Den Norske Opera & Ballett har iverksatt tiltak som halv pris på billetter for å fylle salene.

Tiltak som fungerer

Den Norske Opera & Ballett er en av kulturinstitusjonene som har satt i gang tiltak for å selge billetter. Frem til påske selges alle billetter til halv pris. Målet var å fylle salene igjen på kort varsel.

– Dette har vist seg som et vellykket tiltak, skriver Jørn Knutsen, markedssjef Den Norske Opera & Ballett, i en e-post.

Han forteller om et godt billettsalg til forestillinger i perioden som nå er ute i salg.

– Vi har spilt for mange fulle hus allerede siden 1. februar, og har et godt salg også videre utover våren.

Tone Østerdal tror det vil ta tid før billettsalget er tilbake til normalen.

– Det er håp for musikkbransjens billettsalg, men det vil ta tid å få det tilbake dit det var.

Hun understreker at arrangører må jobbe aktivt for å få billettsalg tilbake til normalen.

– Bransjen har lite kapital. Derfor er det viktig at salget tar seg opp. Medlemmer av Norske Konsertarrangører jobber hardt med markedsføring nå for å få opp salget.