Svart konge i hvit tro

Blant de første som hyllet Jesus var – muligens – en svart vismann. Hvordan har den hvite kristenheten framstilt ham?

Halvor Moxnes har skrevet en svært godt diskusjonsgrunnlag om strukturell rasisme , ifølge vår anmelder.

De siste ti årene har nederlendere diskutert figuren Zwarte Piet, som hvert år følger den opprinnelige julenissen, Sinterklaas, og deler ut godterier til barna. Det er ingen tvil om at tradisjonen både er gammel og populær, men er den også rasistisk? Er den lille Svartepetter en arv fra slaveri og kolonitid, som bør avskaffes?

I 2020 oppsto en parallell diskusjon i Tyskland. Menighetsrådet i en av landets viktigste kirker, Ulmer Münster, kom til at en viktig person i kirkens store og viktige julekrybbe, den svarte kongen som bærer fram en gave til det lille jesusbarnet, er rasistisk. Ikke fordi han er svart, det er en eldgammel tradisjon at de hellige tre konger representerer hele verden, og at den svarte er Afrikas representant, men fordi han er framstilt med overdreven stor munn, grotesk kroppsholdning og stygge bein.

Diskusjonen om julekrybben i den gamle byen i Baden-Württemberg nådde Vårt Lands spalter, hvor den pirret nysgjerrigheten til tidligere professor i teologi, Halvor Moxnes. Det skal vi være glade for. Nyhetsmeldingen om hvordan menighetsrådet, tilskyndet av den sterke Black Lives Matter-diskusjonen i Tyskland, fjernet de hellige tre konger fra den populære julekrybben, sendte Moxnes på en særdeles innbringende jakt inn i både kunsthistorien, kirkehistorien og teologien. Resultatet ble en bok som fortjener et bredt publikum, og som ender med en utfordring til Den norske kirke om å endre helligtrekongersdag 6. januar fra å være en feiring av norsk ytremisjon til å bli en dag mot rasisme.

Moxnes begynner på sitt spesialfelt, og viser hvordan Matteus er den eneste av de fire evangelistene som bygger fortellingen om Jesu fødsel inn i en politisk sammenheng, med barnemorderen Herodes den store og de tre vismennene fra Østen som viktige figurer. Deretter beskriver han hvordan vismennene, som antakelig var astronomer og astrologer, gradvis transformeres til konger i takt med at europeernes kunnskap om resten av verden utvides.

I den kirkelige tradisjonen er den ene svarte kongen et bilde på kristendommens universalitet, oppfyllelsen av misjonsbefalingens ord om å gjøre alle folkeslag til Hans disipler, men Moxnes påpeker at den ene kongen – det er total forvirring om hvem av dem – ble svart samtidig med at portugiserne innledet handelen med slaver fra Vest-Afrika.

Boken er rikt og vellykket illustrert med bilder som gir forfatteren anledning til å diskutere hvordan den religiøst inspirerte kunsten har framstilt den svarte kongen, enten han nå het Baltasar, Melkior eller noe annet.

Moxnes skriver lett og tilgjengelig, også når han trekker leseren inn i den viktigste diskusjonen i boken: Insisteringen på at den svarte kongen bare representerer kristenhetens globale karakter satt opp mot det faktum at kirken ellers forkynner at svart er ondskapens farge. Mot den store hvite flokk står de mørke krefter.

Behendig styrer han unna anakronistiske fallgruver. Moxnes viser hele tiden hvordan både kunsten og teologien eksisterer i historiske kontekster, samtidig som han diskuterer hvordan nettopp politiske og økonomiske samfunnsforhold former både kirkens og kunstens oppfatninger også av de fremmede. For det er et faktum at i langt den største delen av sin 2000 år lange historie, har den kristne kirke vært hvit og eurosentrisk. Den svarte kongen er en besøkende ved troens sentrum, ikke en del av det.

Den lange, men samtidig konsentrerte, reisen gjennom historien ender der vi er nå: I en gryende erkjennelse av hvor mye strukturell rasisme det er også i de liberale europeiske nasjonene. Diskusjonen i Ulm er høyst relevant også i norske menigheter, og Halvor Moxnes har levert et fascinerende og engasjerende diskusjonsgrunnlag.