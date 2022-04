Brutalt, men fint

Godt lydspor til den brutale byen.

Svein Rikard Mathisen og John Derek Bishop har sittet i hvert sitt studio under koronaen og satt sammen et riktig fint og brutalt album.

Leif Tore Lindø Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Svein Rikard Mathisen & John Derek Bishop: «Calm brutalism» (Curling Legs)

Basen her er Svein Rikard Mathisens gitarer og John Derek Bishops samples og elektronikk. Det spraker og hakker og.

I egenmeldingen som følger plata, snakker de to om «brutalismen i moderne arkitektur», og det er en god tanke. Her er det ganske mørkt og kaldt, litt fremmedgjort, stille og brutalt. Se for deg lyden som følger bildene av en ensom ulv som lusker gjennom en forlatt storby etter apokalypsen. Vi er i det landskapet.

Små melodisnutter fyker rundt hjørnene og blir spist opp av lyden av betong, glass og harde flater. Disse lydbildene blir, hvis du slipper dem til, hypnotiske og vekselvis fine og ubehagelige. Mot slutten kommer også lyset, en ny vår og optimismen fram.

For spesielt interesserte? Jo, mulig det, men en fin plate for oss som liker disse litt odde tingene. Her er masse knirk og plong og rare lyder, men de er flott satt sammen og utgjør en flott musikalsk tur i brutalismen.

Beste spor: «The roads», «Lucent leaves grow».