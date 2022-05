Sharon! Sharon!

Sharon Van Etten er episk, skamløs og herved ingen indieartist.

Sharon Van Etten på Outside Lands Music Festival i San Francisco oktober i fjor. Ikke til å forveksles med Sharon Osbourne.

Sharon Van Etten: «We've been going about this all wrong» (Secretly Group)

Pitchfork skriver at Sharon Van Etten er blitt en institusjon. At nå finnes det ikke flere låtskrivere og musikere som ikke drar inspirasjon fra henne. I det minste ikke i indie-verden.

At det ikke slippes noen singler til Van Ettens sjette album tyder på at tanken har streifet også henne. Det er et modig valg i spillelistenes tid hvor radiospinning, livekonserter og å være Samsung-ambassadør betaler avdragene.

Albumet åpner med den evangeliske folk-låten «Darkness fades», som setter listen for den ti-låter lange platen. Igjen markerer hun seg som en av indiescenens største vokalister og fremste kandidater for å stryke indie-betegnelsen helt. Likevel er albumet en eneste stor singel. For Sharon omfavner klisjeene, akkordvendingene og melodiene som er gjort tusen ganger før.

Hun låter episk, sterk og frisk uten å tråkke dypt i pop-sølepytten eller skli ut i en tåkete jamsession i skogen.

Beste spor: «Mistakes», «Come back», «Anything».