Låter det er lett å få på hjernen

Orville Peck: «Pony» (Subpop/Playground)

Hvem er Orville Peck? Musikalsk er han Roy Orbison i cowboyklær, en crooner vandrende langs en støvete landevei på vei mot neste samlivskrise. «Turn to hate» er den indre striden om å bli værende eller reise videre.

Han opptrer skjult bak en maske med cowboyhatten plantet godt ned på hodet. En outlaw som redefinerer countryimaget ved å synge om både mannlige og kvinnelige ekskjærester i «Big sky».

Alt vi får vi vite gjennom intervjuer, er at han er en omreisende cowboy for tiden bosatt i Toronto. Albumet er innspilt i Canada.

Peck åpner med «Dead of night», en ferd gjennom Nevada-ørkenen og en sang om å forelske seg i noen du vet ikke vil elske deg tilbake på samme måte, men som likevel er bedre enn ingenting. Den David Lynch-aktige videoen er vel verd å se.

«Take you back» ligner Elvis, og «Hope to die» er en sang for store stemmer.

Peck kommer til å bli stående blant årets beste debutanter, hvis han da er en debutant.

Beste spor: «Dead of night», «Turn to hate», «Big sky», «Take you back».