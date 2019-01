Stavanger Jazzforum feirer 30 år med mini-festival

30. januar er det 30 år siden Stavanger jazzforum ble startet, den gang under navnet Stavanger musikkforum. Organisasjonen ble dannet for å arrangere konserter, i hovedsak jazz, i Stavanger. Jazzkonserter hadde det vært i byen i mange, mange år også før foreningen ble stiftet, men siden sent 80-tall er det Stavanger Jazzforum som har stått bak de alle fleste konsertene i jazz-landskapet i byen.

– Flaggskipet vårt har vært Maijazz i 25 år. Festivalen har vært veldig viktig for både oss, for publikum og for jazz-interessen i distriktet, sier Helleik Kvinnesland, daglig leder i Stavanger Jazzforum.

Maijazz stikker av med de største overskriftene, men i 30 år har Jazzforum sørget for en jevn strøm av konserter hele året. De står også bak talentserien BlåTrå, barnekonsertene SmåBlå og er en viktig aktør i Stavangers kulturliv.

Lager mini-festival

30-årsjubileet feier de med en minifestival i månedsskiftet.

– Tanken er at dette programmet skal speile det vi har jobbet med i 30 år. Her er det norsk jazz, internasjonal jazz, litt verdensmusikk, litt lokal, unge artister, etablerte navn og veteraner. Den miksen har Stavanger Jazzforum bydd publikum på i 30 år, sier Kvinnesand.

Onsdag 30. januar, på selve 30-årsdagen, kommer superveteran Karin Krogh & The In-Betweens-Times. Krog debuterte med soloplaten « By Myself» i 1964 og har i løpet av sin lange karriere fått flere Spellemann-priser og andre utmerkelser. Krog hav jobber i alle krinker og kroker av jazzen, fra eksperimentelle, avantgardistiske vokalteknikker til standardlåter, funky soul og storband.

Til Stavanger kommer hun denne gangen sammen med to musikere i sitt The In-Between-Times-band som hun har samarbeidet med i mer enn 10 år: Gitarist Staffan William-Olsson, kjent fra The Real Thing, og bassist Terje Gewelt. Trioen har utviklet et kammeraktig samspill, enten det er originalkomposisjoner eller sanger fra The Great American Songbook.

Dagen etter, torsdag 31. januar, kommer bandet med det beskjedne navnet Super Trio Deluxe. Leder og grunnlegger av trioen er bassisten og sandefjordingen Per Mathisen. Han har med seg gitarist Ulf Wakenius, er en av Sveriges mest kjente jazzmusikere, som blant annet var fast i bandet til legenden Oscar Petersson fra 1997. Sistemann er den britiske multi-instrumentalisten Gary Husband, som Stavanger-folk blant annet har fått møte gjennom samarbeidet med gitarist Alf Terje Hana.

Felles 30-årsdag med Gjertrud

Fredag 1. februar skrus alderen ned når bandet Lassen står på scenen. Den akustiske kvartetten ledes av Harald Lassen, som har band som Duplex, Mopti, Pixel, Dr. Kay, No. 4. Med seg har han bassisten Stian Andersen (fra Tasta), trommeslager Tore Flatjord og den belgiske pianisten Bram de Looze.

Omtrent samtidig som Stavanger Jazzforum ble startet, samlet Gjertrud Økland musikere til det som skulle bli Gjertruds Sigøynerorkester. I løpet av 30 år har de gitt ut sju plater, blant annet klezmer-musikk med Bente Kahan, tatersanger med Elias og Veronika Akselsen, Chopin-mazurkaer med komponist Nils Henrik Asheim og sigøynersanger med Britt Synnøve Johansen. Lørdag 2. februar tar de med seg gjestene Gabriel Fliflet (trekkspill,vokal), Olga (vokal) og Britt Synnøve Johansen (vokal).

Mini-festivalen avsluttes med en solokonsert med Vidar Schanche. Stavanger-gitaristen er for tiden stipendiat ved UiS’ avdeling for kunstfag. Søndag 3. februar tar han med seg hele sin ryggsekk med rock, impro, jazz, samtidsmusikk og andre sjangere.

Alle konsertene er på Spor 5.