– Det er helt fantastisk, og viser at vi leverer et godt produkt, sier Siri I. Vinje, avdelingsleder for publikum og marked ved Norsk Oljemuseum.

3000 flere besøkte Oljemuseet i fjor sammenlignet med året før.

Ifølge Vinje har ikke museet et uttalt mål for antall besøkende.

– Vi er kjempefornøyde med besøkstallet. Det viktigste for oss er at gjestene skal være fornøyde, og en økning er egentlig bare et pluss.

Det er tredje år på rad at museet setter besøksrekord.

Ifølge Oljemuseet var de fleste besøkende mellom 20 og 60 år, likt fordelt mellom kvinner og menn. Drøyt 10.173 var skoleelever.

August og desember var de beste månedene, med over 20.000 gjester begge månedene, ifølge Oljemuseets nettsider.

Aftenbladets pepperkakeby drar besøket opp i julemåneden, mens turister står for det høye besøksantallet om sommeren.

Vinje håper og tror museet vil gjøre det enda bedre i år.

– Vi blir mer og mer kjent både i inn- og utland, sier hun.

