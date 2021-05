Bjerga setter opp stadion-show

I 2022 skal Rune Bjerga prøve å fylle SR-Bank Arena med 15.000 publikummere på sitt stand up-show.

Rune Bjerga skal ha show på SR-Bank Arena Foto: Jon Ingemundsen

Leif Tore Lindø Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Jeg tror det vil bli en slags nordisk rekord. Det er galskap, jeg er klar over det, men noen ganger må man bare hoppe i det, sier Bjerga.

I 2017 tok komikeren skikkelig rennafart, i 2017-målestokk, og satte opp showet «Bjerga on Ice» i DNB Arena. Da hadde en rekke utenlandske kanoner solgt ut hockeyhallen og underholdt 4500 publikummere.

Bjerga var den første norske kanonen som gjorde det. Året etter feiret Hans Morten Hansen sitt 25-årsjubileum med showet «Javeeel» på samme sted. Nå øker Rune Bjerga innsatsen.

«Stå på»

Mannen med livsmottoet «Den som intet våger, intet vinner» tar ny rennafart og går opp en, to, tre vektklasser. I 2022, etter koronaen, når melk og honning har begynt å flyte igjen, skal han ha show på SR-Bank Arena, Vikings hjemmebane, 20. august 2022.

Planen er å sette opp en scene på den ene langsiden. Publikum kan sitte på den motsatte langsiden, samt på stoler satt ut på selve banen. Hvis alle vinder blåser Bjergas vei, vil 15.000 stable seg sammen på stadion.

– Vi skal lage en helaften. Dørene åpner 17.00, programmet starter 18.00, det blir masse gjester, hemmelige gjester og jeg skal gå på scenen 20.00. Jeg leder meg enormt, og jeg gruer meg ganske mye, sier Bjerga.

Hvorfor han gjør det? Bjerga mimrer tilbake til noe moren alltid sa til ham. «Stå på».

– To enkle ord som jeg har prøvd å leve etter. Noen ganger får du en idé som det er klin kokos å prøve å gjennomføre. Sånn var det med «Bjerga on Ice» i DNB Arena, og sånn er det med dette. Likevel hører jeg mor mi i øret si «stå på, Rune». Og hvorfor ikke?

– Hvor mange må komme på stadion for at du skal være fornøyd?

– Det spiller ingen rolle om du er på Gaffel og Karaffel, i DNB Arena, på et lite grendehus eller på stadion. Jeg håper alltid at det blir fullt. Jeg er alltid nervøs for at ingen skal komme, men jeg hadde ikke gått for denne spinnville ideen hvis jeg ikke trodde på fullt hus. Ja, det er galskap, jeg er klar over det.

Ikke økonomisk motivert

Det er også – åpenbart – noen kroner å tjene på et slikt show, hvis det går hjem hos de billettkjøpende massene. Dersom 15.000 skulle løse billett til en normal pris, la oss si 500 kroner, vil det gi en omsetning på 7,5 millioner kroner. Selv med utgifter til scene, lyd, lys, vakthold og alle fasiliteter vil det kunne gi et solid tilskudd til både Viking og Rune Bjerga.

– Jeg forstår at noen vil spørre om det. Men hvis folk hadde visst hvor mye utgifter vi har med dette, hadde de nok tenkt litt annerledes. Helt ærlig: Hvis vi får dette til å gå i null, da er jeg fornøyd. Økonomi er ikke en stor motivasjon her. Mitt mål er å lage noe gøy for folk, sette opp mitt beste show noensinne og kanskje kunne notere meg en nordisk rekord, sier Bjerga.

Viking er med på arrangørsiden. Salgssjef Børge Moi Nilsen er veldig, veldig optimistisk.

– Vi var veldig spente da billettene til Guns N’ Roses-konserten ble lagt ut. Den er nå utsolgt, noe som forteller meg at folk lengter etter å komme ut og oppleve ting igjen. Jeg er helt sikker på at det kommer 15.000 her 20. august 2020. Nå har vi hatt over et år der vi knapt har kunnet gjøre noe som helst. Nå vil vi ut og ha det kjekt igjen, og det blir det mange anledninger til neste sommer, sier Moi Nilsen.

– Betyr det at dere har mer på gang på stadion?

– Ja.