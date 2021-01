Døden høster i Sørstatene

BOK: Jesmyn Ward skriver om unge døde i Sørstatene – og det gjør hun godt.

Prisbelønte Jesmyn Ward er aktuell med romanen «Menn vi høstet». Foto: Aschehoug

Jan Askelund Forfatter og litteraturkritiker

Jesmyn Ward: Menn vi høstet. Roman. 266 sider oversatt av Bente Klinge. Aschehoug.

Også i gjentatte ganger prisbelønte Jesmyn Wards (1977, debut 2008) «Menn vi høstet» er mesteparten av handlingen lagt til Mississippi og de sørstatene i USA som kan forveksles med mangt et u-land, «the deep South». Tittelen peker mot den skikkelsen vi på norsk kaller Mannen med ljåen (The grim reaper på engelsk), døden som nådeløst meier ned sine ofre når det passer ham.

I denne boka dør Roger Eric Daniels III (1981–2004) etter et hjerteattakk, stoff- og alkoholmisbruk, Desmond Cock (1972–2004) løsarbeider, skutt før han rekker å vitne i en narkotikasak, Charles Joseph Martin (1983–2004) uten skolegang og arbeid, stoffavhengig, i kollisjon mellom bil og tog, Ronald Wayne Lizana (1983–2002) den vakre gutten som skyter seg i hodet da han lenge nok har sett på all elendigheten i og rundt seg, Joshua Adam Dedeaux (1980–2000) drept av en fyllekjører, som ikke trenger frykte noen lang straff, for «dette er Mississippi».

Disse unge døde er alle forfatterens egne naboer, venner og familie, søsken og søskenbarn. I en særdeles harmonisk blanding av roman og erindringsbok skildrer Jesmyn Ward i vekselvise kapitler disse ungdommenes liv og død, punktert av fortellingen om sitt eget liv, i det samfunnet som formet dem, og som tok livet av dem. Selv kom hun fra de store skadene av droger og drikk ved hjelp av skolegang, flaks og utholdenhet, samt sine skriveferdigheter.

I «Menn vi høstet» forteller hun ikke bare sin egen og historiene deres, hun gnir inn årsakene til at de svartes, så ofte kortlevde og elendige, liv arter seg som de gjør. Det er ikke til å misforstå. Det er også beundringsverdig som skrivekunst slik forfatteren i sitt lettflytende språk makter å balansere enkelthistorier med skildringen av samfunnsforholdene i sørstatene i sin egen levetid og som ren essaystikk, i én komposisjon.

Samtidig som leseren blir revet med av enkeltpersonene, får han syn for hvordan strukturell fattigdom, ressursmangel og rasisme dreper. Og også hvordan det er kvinnene, mødrene, i de oppløste familiene som bærer byrdene i fattigdommen og rasismen, som så langt ikke ser ut til å ha noen praktisk ende.