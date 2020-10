Fortsatt å regne med

En strålende duett og et par fine kraftballader løfter platen.

Travis er fra venstre Neil Primrose, Andy Dunlop, Fran Healy og Dougie Payne. Foto: Ryan Johnston

Geir Flatøe Journalist

Travis: «Ten songs» (BMG)

Ved inngangen til dette århundret var Travis en gigant i Storbritannia. Det samme gjaldt her i landet, men USA viste liten interesse. Dermed stoppet erobringen av verden opp.

Dette er Glasgow-bandets niende plate, fire år etter «Everything at once». Frontfigur Fran Healy er denne gang enerådende låtskriver og medprodusent. Jason Lytle fra Grandaddy spiller, en kompis med Healy i supergruppen BNQT. Greg Leisz, steelgitarist i stjerneklassen, deltar også.

Ikke minst finner vi Susanna Hoffs fra The Bangles syngende på «The only thing». En praktfull ballade som er grunn nok til å børste støvet av forholdet til Travis.

Det blir likevel noen gjesp underveis når de gir oss ti sanger om kjærlighet, men Healy tar det igjen i kraftballadene «Kissing in the wind» og «Nina’s song». Beatles spøker i bakgrunnen på sistnevnte strykertunge låt, og det er en god ting.

Alt i alt en overraskende livsfrisk plate fra skottene, som viser at de fortatt kan.

Beste spor: «The only thing», «Kissing in the wind», «Nina’s song».