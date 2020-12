Her er julefilmene hele familien kan kose seg med i år

Skal familien samles foran en julefilm eller ti i adventstiden? Her er et knippe klassikere og nyere filmer som finnes på de ulike strømmetjenestene.

«Love Actually» har bitt seg fast som den store romantiske komedien «alle» må se i jula. Foto: Peter Mountain

For noen blir det ikke jul før de har sett filmen om han som ble gjenglemt hjemme da resten av familien dro på juleferie. Noen er nødt til å grine over de ulike forholdene som oppstår og går i stykker i «Love Actually», mens andre helt glemmer å følge med på ribbesvoren takket være en tjekkisk film hvor én fyr har alle stemmene.

Men selv om jula er en tid for tradisjoner, er det ingenting i veien for å variere litt i tillegg. Derfor har vi satt sammen en liste over filmer både av eldre og nyere dato, som er tilgjengelige på en eller flere av strømmetjenestene i Norge. Noen passer best for de aller minste, mens andre er forbeholdt et litt eldre publikum.

Nyere filmer

Klaus

Tilgjengelig på Netflix

Aldersgrense 7 år

Denne animasjonsfilmen fra 2019 gir et artig skråblikk på historien om hvordan julenissen ble julenissen. Den handler om en bortskjemt fyr blir sendt til rikets siste utpost for å bygge opp litt sårt tiltrengt karakter. Her skal han bygge opp et velfungerende postsystem, men det er lettere sagt enn gjort når bygdas innbyggere ligger i konstant krig med hverandre. Filmen byr på mye bra slapstick-humor og passelige mengder julestemning.

De som har sett mye julefilm, vet at man ikke bør la barn være hjemme i jula. Da skjer litt av hvert. I «Christmas Chronicles» blir selveste julenissen involvert. Foto: Michael Gibson

Christmas Chronicles

Tilgjengelig på Netflix

Aldersgrense 7 år

Kurt Russell spiller julenissen i denne litt forutsigbare «noen må redde jula»-filmen. Den handler om et søskenpar som må være alene på julaften fordi moren må jobbe, og som så roter det godt til for både seg selv og selveste julenissen.

Grinchen hater fortsatt alt som har med jula å gjøre.

Grinchen (2018)

Tilgjengelig på Netflix, TV2 Sumo, Amazon Prime

Ingen aldersgrense

Den siste filmversjonen av Dr. Seuss’ kjente barnebok er overstrødd med vakker, glitrende snø, julemusikk, koselige folk og alle de glorete dekorasjonene man kan forvente å finne i en erkeamerikansk landsby i desember. Pharrel Williams’ hyggelige fortellerstemme loser oss trygt igjennom historien om den sure eneboeren som sliter med dårlige barndomsminner og derfor har avskrevet julen og all dens vesen. Benedict Cumberbatch, som har stemmen til vår grønne venn, låter akkurat passe forsonlig til at vi ikke helt klarer å tro på at Grinchen egentlig er spesielt slem.

Foretrekker du i stedet spillefilmen med Jim Carrey fra 2000, finner du denne på Viaplay eller Amazon Prime.

Den geniale oppfinneren Jangle må finne tilbake til magien som preget ham i sine yngre år i den nye julemusikalen «Jingle Jangle». Foto: Cr. Gareth Gatrell/NETFLIX

Jingle Jangle

Tilgjengelig på Netflix

Aldersgrense 7 år

Denne er ny av året, en fargerik musikal om en genial oppfinner som mister magien av syne etter å ha blitt svindlet av en nær medarbeider. Men når den gamle grinebiteren får besøk av sitt briljante barnebarn, endrer alt seg. Handlingen har vi sett mange varianter av før, men jula handler jo om gjentakelser, så det passer i grunnen helt fint.

De som har gått litt lei av å grine over «Love Actually» kan prøve å grine til «Last Christmas» i stedet. Emilia Clarke spiller hovedrollen, mens Emma Thompson spiller hennes eksentriske, østeuropeiske mor. Foto: Universal Pictures

Last Christmas

Tilgjengelig på Viaplay

Aldersgrense 7 år

Emilia Clarke spiller hovedrollen som den vimsete, klossete Kate som jobber i en julebutikk i London. Livet tar en ny vending når hun møter en mystisk og eksentrisk mann. Filmen er full av stemningsfulle bilder fra et julepyntet London, perfekt å drømme seg litt bort i, selv om vi må holde oss hjemme.

Gamle klassikere

Hjelp, det er juleferie

Tilgjengelig på Netflix, TV2 Sumo, Viaplay

Aldersgrense 7 år

Sett med 2020-briller, er det selvsagt mye i veien med denne filmen fra 1989, og de sure vil utvilsomt finne politiske ukorrektheter å henge seg opp i. Det hindrer oss ikke i å more oss over alle de fjollete situasjonene som oppstår når storfamilien Griswald skal feire jul sammen.

Han fikk familien sin til å forsvinne - gjentatte ganger. Noen av oss må bare se «Hjemme alene»-filmene, selv om vi egentlig har gått lei for mange år siden.

Alene hjemme 1 og Alene hjemme 2

Tilgjengelig på Disney+

Aldersgrense

Vi kommer selvsagt ikke utenom disse filmene, om den oppfinnsomme lille Kevin, som må klare seg på egen hånd fordi familien hans til stadighet unngår å ta ham med seg dit de skal. Rikelig med slapstick-humor og en god porsjon julestemning. Film nummer to er en blåkopi av film nummer én, men begge er fornøyelige på hvert sitt vis.

Elf

Tilgjengelig på Netflix, TV2 Sumo, Viaplay

Tillatt for alle

For noen av oss holder det lenge at Will Ferrel er med når vi skal velge film. I denne varianten spiller han en av julenissens hjelpere, som reiser til menneskenes verden for å finne sin bortkomne far.

«Polarekspressen» er et koselig og trygt valg for barna. Foto: Ukjent

Polarekspressen

Tilgjengelig på Netflix, Viaplay

Aldersgrense 7 år

Visuelt vakker eventyrfilm om en gutt som (nesten) er blitt for gammel til å tro på julenissen. Han må imidlertid tro om igjen når han blir kastet ut på en spektakulær reise til Nordpolen.

Cameron Diaz spiller en L.A.-diva som drar til utkant-England for å feriere alene i jula i «The Holiday».

The holiday

Tilgjengelig på TV2 Sumo, Amazon Prime

Tillatt for alle

Romantisk komedie hvor to forsmådde kvinner på hver sin side av Atlanteren byttelåner hverandres hjem i juleferien. Det fører til både morsomme forviklinger og romantiske følelser.

Love Actually

Tilgjengelig på Viaplay, TV2 Sumo

Tillatt for alle

Personlig har jeg aldri forstått hva som er det store med denne filmen, men heldigvis er vi alle forskjellige og mange kan ikke være den foruten i jula. Filmen handler om en hel drøss med folk som har vekslende hell i kjærlighet, krydret med passende mengder tørr, britisk humor.

Bad Santa

Tilgjengelig på Viaplay

Aldersgrense 15 år

Her er julefilmen for de voksne. Handler om en forfyllet kjeltring som tar seg jobb som kjøpesenternisse. Det ligger selvsagt en ond plan bak dette yrkesvalget. Filmen er til tider ganske morsom, og er et slags friskt pust for alle som begynner å føle seg litt kvalt av alt det koselige. Filmen fikk en oppfølger i 2016, som dessverre var fryktelig dårlig. Derfor: Nøy deg med å se den første.

Ikke helt jul, men...

Harry Potter-filmene

Tilgjengelig på TV2 Sumo

Det er stort sett alltid en julefeiring i filmene om den unge trollmannen Harry Potter. Magi er det i hvert fall rikelig av, og filmene kan fint underholde hele familien når man har gått litt lei av de vanlige nissene og alvene.

Legenden om Narnia: Løven, heksa og klesskapet

Tilgjengelig på Disney+

Aldersgrense 12 år

Den religiøse tematikken i denne filmen hører for så vidt mer hjemme i påsken enn i jula, men vi tar den med likevel. Fire søsken kommer i skade for å reise til en parallell dimensjon, hvor en ond heks har sørget for at det alltid er vinter, men aldri jul. Våre venner tar oppgaven med å ordne opp i dette sørgelige scenariet.

Husker du disse to? Gikk du og gaulet «Mom is home» i barndommen? Da er det kanskje verd et gjensyn med «Med Grimm og Gru» på NRK TV.

Med Grimm og Gru

Tilgjengelig på NRK TV

Tillatt for alle

Vi som var barn på 80-tallet blir gjerne litt nostalgiske av tanken på denne underlige musikalen (eller var det rockeopera?) basert på brødrene Grimm-eventyret om ulven og de sju geitekillingene. Spesielt den utspjåka, farlige ulven har en spesiell plass i mange middelaldrende kvinners hjerter. Filmen er herlig skrullete på så mange vis. Strengt tatt ikke en julefilm, dette heller, men den ble av en eller annen grunn vist i romjula. Ikke forvent at ungene skal bli like begeistret for den som vi var.