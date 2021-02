Best når de låner

Tre flotte lån og fire brukbare egne sanger.

The Tindersticks gir ut et album preget av nedstengingen, uten at det er et resultat av den. Foto: Richard Dumas & Suzanne Osborne

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Tindersticks: «Distractions» (City Slang/Playground)

Etter at halve Tindersticks takket for seg i 2006 og Stuart A. Staples flørtet med en solokarriere, har han vært opptatt av at det gjenfødte bandet skal gjøre ting på en ny måte.

Ikke nødvendigvis en bedre. Nottingham-bandet åpner sitt 13. studioalbum med altfor lange «Man alone (Can’t stop the fadin’)», bygd på en pulserende bass og vokalen. Hviskende «I imagine you» funker heller ikke.

Det gjør derimot tre lån, først Neil Youngs flotte «A man needs a maid», med Gina Fosters harmonier som prikken over i-en. Like bra er «Lady with the braid» av Dory Previn, utgitt i 1971. Shel Silverstein må ha hatt den i bakhodet da skrev «The ballad of Lucy Jordan» for Dr. Hook.

Television Personalities’ fine «You’ll have to scream louder» fra 1984 avslutter denne seksjonen, før Staples i pianoballaden «Tue-moi» synger på fransk om terrorangrepet mot Bataclan i Paris i 2015. Tja.

Avslutningen er «The bough bends», delvis vakker og delvis drøvtyggende lang.

Beste spor: «A man needs a maid», «Lady with the braid».