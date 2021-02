Viggo Mortensen røper hvorfor han sa nei til Wolverine-rollen i «X-Men»

Viggo Mortensen takket nei til «Wolverine»-rollen, som i stedet gikk til Hugh Jackman i 2000-filmen «X-Men». Mortensen roser Jackmans innsats som den hårete mutanten med de skumle klørne. New Line / AP

«Lord Of The Rings-skuespilleren Viggo Mortensen røper mer enn to tiår senere hvorfor han takket nei til «Wolverine»-rollen – som i stedet gikk til Hugh Jackman.

Publisert: Publisert: Nå nettopp