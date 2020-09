Visesang med sterke røtter

Jordnært og vakkert om livet vi lever.

Odd Nordstoga har gitt ut plater siden 1997. Foto: Jan Khur

Odd Nordstoga: «Fatig ferdamann» (Universal)

Odd Nordstoga fylte radioen med Ragnar Hovlands dikt om en hylende gris for 16 år siden, til de grader at sangen fortsatt spøker i bakhodet når jeg nå lytter til 47-åringen fra Vinje. Men jeg fortrenger det, for «Fatig ferdamann» er flott.

Tittelkuttet er den fattige vandreren som vet at dag følger natt og at latter kommer etter gråt, men som er mer skeptisk til at det kjem ein og dømer oss ein dag, og at det blir eit vinnar- og eit taparlag.

Spreke «Når alle saman er med» tilhører neste års valg, mens «Dans dans dans» er rammet inn av et herlig intervju av ti år gamle Odd. «Julinetter» er vemodig vakker, og fine «Det perfekte teater» er livet som er gått i stå.

«Song om kjærleik og forlis» med Tuva Syvertsen er visesang fra øverste hylle, mens samhold fyller «Så lenge eg har selskap». En sang født av 60-tallet, det også.

Bygdesangen «Min eigen poesi» fyller elegant ut det som er blitt en gjennomført bra plate.

Beste spor: «Fatig ferdamann», «Julinetter», «Song om kjærleik og forlis», «Min eigen poesi».