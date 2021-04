Morten Abel til ny strømmefestival i Stavanger

Festivalen «Et Helt Annet Sted» skal sendes fra Stavanger 13.−16. mai. Morten Abel er første artist som offentliggjøres.

Morten Abel er blant artistene som skal være med på strømmefestivalen «Et helt annet sted» i Stavanger 13.–16. mai Foto: Pål Christensen

Leif Tore Lindø Journalist

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Et helt annet sted 2021 er en digital strømmefestival på plattformen vier.live. I år skal festivalen sendes fra Stavanger 13. – 16. mai.

På festivalens siste dag skal Morten Abel og regissør Eivind Holmboe samarbeide om en musikkproduksjon, som de skriver følgende om: «En dag i livet som Morten Abel er et sted mellom det enkle som kaffekoppen og stolen, til det abstrakte, fargerike og kunstneriske. I denne direktestrømmende konserten vil regissør Eivind Holmboe følge Abel gjennom 12.000 kvadratmeter av farger, kunstutstillinger, trykkeri og produksjonskontor – det er her han tilbringer dagen sin. Dette kan bli delvis fysisk og metaforisk og kunstnerisk – sier Eivind.»

I påsken 2020 lanserte Vierlive-samarbeidet den digitale festivalen Et Helt Annet Sted. For 500 kroner kunne en husstand oppleve 10 konserter fra ulike steder i Norge med blant andre Sigrid, Aurora, Girl in Red, Isah og Frida Ånnevik. Artistene jobbet sammen med regissører for å lage visuelle konserter som passet strømmeformatet.

Ifølge VG kjøpte 6400 personer billetter til festivalen.

Ideen var å komme bort fra humpete, hjemmesnekra Facebook-konserter med Vipps-nummer i hjørnet som dominerte under den første nedstengningen. Vierlive presenterte seg slik: «Dette blir Norges fellesplattform for kulturstrømming. Slik kan de som står i sentrum få kontroll over åndsverket sitt – og mulighet til å tjene penger på det.»

På nettsiden kan du i dag se konserter med Kvelertak, opptak fra jazzfestivalen Newtone Live, OnklP & De Fjerne Slektningene direkte fra anstalten, teater med Statsteatret, stand up og kunstpresentasjoner, m for å nevne noe.

Morten Abel er først drypp fra programmet i 2021, som også vil inneholde konsert med Oliver Hohlbrugger og en scene kuratert av Tou.

Festivalen er i kontakt med flere store kulturaktører i Stavanger-området som vil supplere festivalprogrammet.