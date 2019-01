Sanger som fortjener et stort publikum

1 2 3 4 5 6

Night Beats: "Myth of a man" (Heavenly/Border)

Skrevet i en spesielt destruktiv periode for bandet. Slik lyder pressemeldingen for Night Beats' fjerde plate, et band sentrert rundt Danny Lee Blackwell. Han startet Night Beats i Seattle i 2009 og fikk med seg trommis og bassist, som siden sluttet.

Denne gang har altså Blackwell et mørkt syn på livet. At åpningen heter "Her cold cold heart" forklarer vel noe.

Han vokste opp i Dallas, og musikken har tidligere lånt fra Roky Erickson og hans syrerockende 13th Floor Elevators. Denne gang lener han seg også mot annen texaner, crooneren Lee Hazlewood.

Dette vil nok opprøre noen tidligere fans, men Blackwell har lagd en plate som fortjener et stort publikum. Den er innspilt i Nashville med Dan Auerbach og en gjeng studioveteraner, og garasjerocken er ikke glemt i "Eyes on me" og "One thing".

I motsatt ende av skalaen har vi "Her cold cold heart" og "To young to pray", mens "There she goes" er herlig pop et sted i midten.

Beste spor: "Her cold cold heart", "One thing", "There she goes", "Eyes on me".