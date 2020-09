Over 100 av tidenes beste høstsanger

Delillos har lagd flotte sommersanger, men også «Første ettersommerdag» om sommeren som er over og alt vi ikke rakk å gjøre.

DeLillos høsten 2016, da «Første ettersommerdag» kom ut. Foto: Lise Åserud/NTB Scanpix

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: 31. august 2018

Høstsanger handler ofte om livets høst, men det finnes sanger tilegnet selve årstiden også. Her finner du i første rekke sistnevnte, pluss noen som berører begge deler.

Mange har tittelen «Indian summer», om varmebølgen som kan sette inn om senhøsten. Noen sanger der handlingen er lagt til høsten, er også kommet med.

Blant nykommerne på listen finner vi Rebekka Lindstrøm fra Arendal. Hennes «October» er hentet fra årets album «Carousel».

Du finner høstsangene på Aftenbladets Spotify-liste. Det er bare tatt med én sang fra hver artist (sorry, Van Morrison). Sommersanger finner du her, mens ukas beste sanger oppdateres hver fredag.

Her er listen over de beste høstsangene:

Første ettersommerdag – DeLillos

Autumn almanac – The Kinks

Moondance – Van Morrison

Autumn in New York – Ella Fitzgerald & Louis Armstrong

Indian summer – Nancy Sinatra & Lee Hazlewood

September morn – Neil Diamond

First air of autumn – Drive-By Truckers

Wake up Boo! – The Boo Radleys

Spellemannprisen for Årets viseplate i 1975 gikk til Stein Ove Berg. Foto: Oddvar Walle Jensen/Scanpix

Sang til høsten – Stein Ove Berg

Forever autumn – Justin Hayward

Harvest moon – Neil Young

I’ve got sand in my shoes – The Drifters

Autumn leaves – Eva Cassidy

Summer is over – Dusty Springfield

Autumnsong – Manic Street Preachers

Wake me up when September ends – Green Day

September – Earth, Wind & Fire

Leaves that are green – Simon & Garfunkel

I høstens tid – Kim Larsen

Summer days – Bob Dylan

Indian summer – Beat Happening

September gurls – Big Star

Indian summer – Guttene

Höstvisa – Cumulus

We are going to be friends – The White Stripes

It's late September and I really should be back at school, sang Rod Stewart i «Maggie May» i 1971. Her fra Ekeberghallen i Oslo i 1976. Foto: Oddvar Walle Jensen/Scanpix

Maggie May – Rod Stewart

Indian summer – Al Stewart

See you in September – The Tempos

Indian summer – The Saw Doctors

Summer’s almost gone – The Doors

Summer has gone – Doris Day

Høsten – Dumdum Boys

Bestandig elska høsten – Kari Bremnes

Höstens löv – Peps Blodsband

Höstens guld – Eldkvarn

Et dikt om høsten – Finn Kalvik

Autumn Sweater – Yo La Tengo

Autumn – The Plan

Stole på høsten – Guren Hagen

Tom Waits har ikke mye bra å si om november. Foto: MARKUS SCHREIBER/AP/Scanpix

November – Tom Waits

Autumn’s Vicar – Lambchop

Gone Till November – Wyclef Jean

Autumn – Paolo Nutini

Ein grå dag i september – Ryfylke Visegruppe

October – Broken Bells

Harvest moon – Jason & The Scorchers

September baby – Joseph Arthur

Try to remember the kind of September, when life was slow, sang Tom Jones på 60-tallet. En bit av teksten ble senere brukt da The September When fant seg et navn. Foto: SCANPIX

Try to remember – Tom Jones & Jerry Orbach

September song – Bryan Ferry

September when it comes – Roseanne Cash & Johnny Cash

September grass – James Taylor

Sent i september – Wilmer X

’Tis autumn – Nat King Cole

The chill of an early fall – George Strait

Fall in Philadelphia – Daryl Hall & John Oates

Autumn in Arcadia – Sivert Høyem

Oktober – Louis Jacoby

Oktober – Narum

Novemberbarn – Andreassen Sine

Kaizers Orchestra på høsttur til Kongeparken i 2008, årets da de inkluderte «Enden av november» på sitt fjerde album «Maskineri». Foto: Lars Idar Waage

Enden av november – Kaizers Orchestra

November – Jonas Fjeld & Henning Kvitnes

November – Odd Nordstoga

A cold November street – Fantastic Negrito

63 i november – Ulf Lundell

November – Azure Ray

November – Hjerterknekt

Novemberregn – Eva Dahlgren

Aldri var november så lys – Levi Henriksen

November – Elle Melle

November nights – Gram Parsons

October song – Tne Incredible String Band

One September day – Nina Simone

Sam Beam alias Iron & Wine med en rykende fersk høstsang. Foto: Sub Pop

Autumn town leaves – Iron & Wine

My cosmic autumn rebellion – The Flaming Lips

Sweet September – Tony Christie

September – Ryan Adams

September – Corb Lund

Sommar i september – Geirr Lystrup

September – Boknakaran & Julie

Haust – Tom Roger Aadland

September in the rain – Jools Holland & Paul Weller

There’s no you – Frank Sinatra

Skranglefantane med en fersk høstsang fra Dollevigå på Roaldsøy. Foto: Skranglefantane

Dollevigå – Skranglefantane

Höst – Blomgren

Höstenlåten – Tore Berger

Summer is over – John McLaughlin & Sara Bareilles

Winter never comes – Paper Aeroplanes

Autumn’s not that cold – Lorrie Morgan

Back to school again – Four Tops

Randi Engelsvold fra Klepp hadde sanger om alle årstidene på «Fager draum» i 2014. Foto: Randi Engelsvold

Hausten – Randi Engelsvold

Kjærleiksvise om hausten – Stanley Jacobsen

The autumn carnival – The Dandy Warhols

Month of September – The Owens

Rocky Mountain September – C.W. McCall

En aften på stranden i oktober – Gnags

November twilight – Julie London

November calls – Jon Lord

She comes in the fall – Inspiral Carpets

In the fall – Suzy Oleson

What falls in the fall? – The Laurie Berkner Band

Växa och blomstra – KC Baby

October skies – Mumford & Sons

We fell in love in October – Girl in red

Late September – Mandolin Orange

Armar & Bein under fjorårets Musikkfest i Stavanger. Foto: Fredrik Refvem

Hamsun i september – Armar & Bein

The last days of September – The Pearlfishers

September rain – Cats in Space

Autumn rain – Slow Leaves

October – Rebekka Lundstrøm

Gone in September – Mike Posner

One day in September – Brady & Mike

September – The International Tussler Society