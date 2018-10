– Dette er en stille kunstform som ikke roper på oppmerksomhet, og jeg er veldig glad for at Nordisk Råd støtter den skapende virksomheten som ikke roper på oppmerksomhet. Tusen takk for prisen til det som er såvidt synlig, lyden som er så vidt hørbar og i dette tilfellet også til snøen og den arktiske isen som fremdeles - så vidt - er der og som vi ikke har råd til å miste. Tusen takk.

Slik avsluttet Nils Henrik Asheim sin takketale da han tirsdag kveld mottok Nordis Råds Musikkpris i Operaen i Oslo.

– Det er mye musikk som dominerer i samfunnet, som er en god ting. Mye av dette er god musikk, men en god del får plassen sin basert på å rope høyt, ikke nødvendigvis på grunn av kvaliteten. Den musikken jeg lager insisterer på å være en form for selvstendig kunst som folk må velge å gå inn i og lytte til. Den har ikke dette egne rommet i offentligheten. Du finner ikke egne lister på Spotify som anbefaler mine lyder. Nettopp derfor er det en enormt løft å få denne typen oppmerksomhet, sier Asheim.

I tillegg til heder og ære mottar vinneren også 350.000 danske kroner, som tilsvarer om lag 450.000 norske kroner.

Fakta: Nils Henrik Asheim Norsk komponist og musiker. Født i Oslo i 1960, men er nå bosatt i Stavanger. 58-åringen er utdannet ved Norges musikkhøgskole og ble tidligere i høst utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats for norsk musikk. Han har tidligere vunnet en rekke priser, deriblant Spellemannprisen ved to anledninger, i henholdsvis 2005 og 2010.

18 ganger snø

Han var nominert - og vant - med verket «Muohta» for kor og strykeorkester, som er komponert som et tilsvar til Joseph Haydns «Årstidene» fra 1801. «Muohta» er et samisk ord for snø, og teksten i Asheims verk består av 18 ord for snø på samisk.

– Dette er - på alle måter - et stille verk. Verken prosjektet eller selve lyden i musikken roper etter oppmerksomhet. Da er det enormt flott at musikken blir løftet fram og at det blir sagt i offentligheten at dette er relevant og noe folk bør få med seg, sier Asheim.

At avsenderen er Nordisk Råd gjør anerkjennelsen litt ekstra god, mener Asheim.

– Da jeg så nominasjonslisten og tidligere vinnere blir jeg veldig ydmyk. Det er en liste med svært mange gode navn og fantastisk musikk. Personlig har jeg veldig sansen for at de hedrer en god bredde, men aldri lar annet enn kvalitet styre tildelingene.

Får nye vinger

«Muohta» ble framført på Nøtterøy, Hamar og i Oslo i 2017. Nå tror Asheim verket kan få nye og større vinger.

– Å vinne en pris som denne kan bety mye for verkets videre liv. I første omgang betyr det at vi skal gjøre en innspilling. Det skjer nok raskere etter denne oppmerksomheten. Finansieringen blir også lettere. Nordisk Råds kvalitetsstempel er også viktig når andre kor enn Solistkoret og Ensemble Allegria vil bruke det.

– Hva betyr denne prisen for deg personlig?

– Å skrive denne musikken er et ensomt arbeid, men jeg liker å tro at den likevel kan angå mange. Det kan være en krevende øvelse å være 100 prosent tro mot det du driver med når avtrykket i offentligheten er litt beskjedent. Derfor er denne typen oppmerksomhet ekstra viktig for oss som tilhører den litt stille delen av musikklivet, sier Asheim.

Nils Henrik Asheim utnevnt til ridder

Gratulasjonene har stått i kø etter utmerkelsen. Her er tre av dem:

Per-Harald Nilsson, konserthusdirektør:

– Som konserthusets faste organist har Nils Henrik Asheim utviklet et unikt orgelprogram, som i originalitet, kunstnerisk kvalitet og spennvidde har blitt lagt merke til langt utover landets grenser. Han utfordrer de tradisjonelle konsertformene og skaper brede samarbeidsprosjekter som inkluderer både visuell kunst, dans og litteratur. Nils Henrik Asheims arbeid karakteriseres av originalitet, dristighet og et absolutt krav til kunstnerisk integritet. Et eksempel på hvordan han arbeider er høstens store orgelbegivenhet Messian Complete, hvor flere av verdens fremste organister fremfører alle orgelverkene til den franske komponisten Messian: 9 timer, 8 organister, 2 saler, 5 sanser.

Martha Lyse, leder i STAR:

– Først, gratulerer så mye med prisen. Hva skal en si om Nils Henrik, en av initiativtakerne til Tou Scene som har utviklet seg og blitt kulturministerens yndlingsbygg, en som jobber hardt på kryss og tvers i regionens kulturliv og en som står på for de sjangre og musikkuttrykk som ikke får mest spalteplass. Han er viktig både som utøver og komponist. Stavanger er utrolig heldige som har han i byen og vi bør være flinkere til å si det høyt.

Pål Christensen

Arnfinn Bjerkestrand, kultursjef i Stavanger:

– Jeg vil gratulere komponisten, utøveren, formidleren og kulturentreprenøren Nils Henrik Asheim som vinner av Nordisk Råds musikkpris 2018. Asheim har markert seg både nasjonalt og internasjonalt som komponist og organist, og har også gjort en enestående innsats innen et bredt spekter av Stavangers kunst- og kulturliv. For første gang er en kunstner fra Stavanger tildelt en av Nordisk råds høythengende priser, og det er en viktig anerkjennelse av Asheims kunstneriske virke.

