De skal pynte det nye sykehuset

Elisabeth Byre, Marte Danielsen Jølbo, Bo Krister Wallström og Elisabeth Tetens Jahn er de fire som skal stå for kunsten i det nye sykehuset. De har 35 millioner til rådighet for å fullføre prosjektet ved det 100.000 kvadratmeter store sykehuset som skal stå klart i 2023.

– Det blir viktig å ha et godt samarbeid og dialog med sykehuset under hele forløpet. Så vi lykkes i å forankre kunstprosjektet best mulig og får til en god oppslutning omkring kunsten, sier prosjektleder Elisabeth Tetens Jahn.

Nordic Office of Architecture

Et lag med erfaring

Det er selskapet Koro, statens fagorgan for kunst i offentlig rom, som har hatt ansvar for gjennomføringen av prosjektet. Elisabeth Tetens Jahn er prosjektleder.

– Vi så på hva søkerne hadde gjort før og hva som ville være den beste sammensettingen for å møte behovet til et slikt prosjekt. Erfaring med å jobbe i det offentlige rom har vært veldig viktig i denne rekrutterings prosessen.

Koro sendte ut en utlysning etter kuratorer og produsenter, med en søknadsfrist i slutten av Oktober 2018. De fikk inn 20 søknader. Kuratorer Elisabeth Byre og Marte Danielsen Jølbo, ble valgt ut til prosjektet. De får med seg Bo Krister Wallström, fra Koro.

– Nå har vi en gruppe på plass som vi har stor tro på, alle har høy kompetanse og god erfaring med feltet, Elisabeth Tetens Jahn.

De ansatte kuratorene har foreløpig ikke svart, eller valgt ikke å uttale seg til Aftenbladet.

Tidlig i prosjektet

Kunstprosjektet kommer til å gjøres parallelt med byggingen av det nye Universitetsjukehuset. Byggingen er planlagt fra 2019 til 2023.

Laget har ansvar for både produksjon av kunst og kuratering i denne perioden. De kommer også til å gå igjennom den tidligere kunsten fra universitetsjukehuset og vurdere om det skal brukes igjen.

Fakta: Hva gjør en kurator? En kurator er en kunstfaglig person som er ansvarlig for å gi utstillinger og andre kunstneriske prosjekter innhold. Det innebærer blant annet: Valg av kunstnere Valg av overordnet tema Valg av kunst

Nordic Office of Architecture / Aart Architects

Fakta: Det nye Stavanger Universitetssjukehus Stavanger Universitetssjukehus er ett av seks universitetssykehus i landet. Det nye sykehuset vil bli ett av Norges største. Det første trinnet, som skal stå klart i 2023, kommer til å koste 8,43 milliarder kroner. Sykehuset vil ha en struktur med flere bygg plassert rundt et torg. Alle byggene vil ha en egen inngang og ha forskjellige funksjoner. Byggene er også sammenhengende. Det vil bli gangbroer fra bygg til bygg og en felles underetasje.

Siden de enda er ferske i prosjektet, har ikke kuratorlaget noen konkrete planer å dele.

– Det er en stor sum penger som er stilt til rådighet her. Nå i første omgang jobber vi med å sette oss inn i hvordan bygget fungerer og se hvor det er muligheter til plassere kunst. Neste blir så å få tilstrekkelig forståelse for hvordan sykehushverdagen oppleves av de som er der, så vi kan ta de hensyn som er nødvendige for en kontekst som denne. Hva slags kunst og hvordan det kommer til å bli enda, det er for tidlig å si.

Hun refererer samtidig videre til en nyhetsmelding fra Koro, hvor hun har dette å si om prosjektet.

– Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet, i første omgang blir det å kartlegge mulige steder og grep ut i fra en ambisjon om god kunst som har potensial til å gjøre en forskjell i sykehushverdagen. Dette er uten tvil et prestisjeprosjekt med hensyn til både den samfunnsoppgaven som ligger i oppdraget og det økonomiske volumet.