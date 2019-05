Etter sigende oppsto The Needs på Tøyen i Oslo i fjor sommer, da Maciek Ofstad og Bendik Brænne satt på torget og drakk kaffe. Kalenderne hadde ledige dager, og noe måtte de finne på.

De fikk med seg Bendiks bror Mattis Brænne Wigestrand, Honningbarna-trommis Nils Jørgen Nilsen og Oslo Ess-bassist Knut-Oscar Nymo. Plateselskapet kaller resultatet en miks av Teenage Fanclub, Replacements, Cheap Trick og tidlig Weezer.

Uansett er «Summerbore» en drivende sommerlåt som får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Summerbore – The Needs

Holda kogen – Ingenting

Lonely as you are – Charles Bradley

Scaffolding – Malcolm Middleton

Love again – Little Steven

My old Kentucky home, goodnight – John Prine

2 ugly for NY – Kyle Craft

When I get up – Tim Heidecker

Handyman – Esther Rose

Frank Sinatra’s yacht – Andrew Cashen

Rädd sen 85 – Olov Antonsson

Eagle birds – The Black Keys

Downtown lights – Frankie Lee

Jennifer’s gone – Wand

Coming home – Baptiste W. Hamon

Kors – Sambassadeur

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.