Ingen Grammy til Andsnes

Grammy er musikkbransjens gjeveste pris og deles ut natt til mandag.

Andsnes var nominert i kategorien Best Chamber Music/Small Ensemble Performance i Grammy.

Andsnes var nominert for Stravinsky: The Rite of Spring Concerto for Two Pianos, men det var Laurie Anderson & Kronos Quartet som stakk av med Grammy i denne kategorien.

Musikkprodusenten Morten Lindberg fra Skien var nominert i kategorien Best Immersive Audio Album. Han hadde to vinnersjanser i denne kategorien, med utgivelsene «Folketoner» med Det Norske Jentekor, dirigert av Anne Karin Sundal-Ask, og «Henning Sommerro: «Ujamaa & The Iceberg», fremført av Trondheim Symfoniorkester og solister.