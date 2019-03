Ny kammerledelse går bananas i godtebutikken

Den dansk-svenske cellisten Andreas Brantelid (31) er ny kunstnerisk leder for Stavanger Kammermusikkfestival - sammen med Christian Ihle Hadland. De to kjenner hverandre godt gjennom mange år, og Brantelid har spilt på kammermusikkfestivalen tre ganger og kjenner den derfor godt som utøver.

Brantelid og Ihle Hadland møttes for første gang på Risør Kammermusikkfestival for 12 år siden. Mange år senere sto de to i København i 30 graders varme og drakk øl. Ihle Hadland var på jakt etter en å lede festivalen med, og Brantelid nevnte - uten å vite om kollegaens jakt - at han alltid hadde drømt om å lage en festival.

– Det er en tanke jeg har hatt siden jeg var liten. Jeg var med min far, som også var solist, på slike arrangementer. Senere fikk jeg spille på dem selv, om det har vært utrolig fine opplevelser, både sosialt og musikalsk. Å få være med i den musikalske ledelsen i Stavanger Kammermusikkfestival er derfor en drøm som går i oppfyllelse, sier den svensk-danske cellisten.

Bananaskonsert og klassisk

14 år gammel debuterte han med Elgars cellokonsert med Det Kongelige Kapel (det kongelige, danske symfoniorkester), og 18 år gammel vant han i 2006 Eurovisjonens konkurranse for unge musikere. Året etter spilte han på kammermusikkfestivalen i Stavanger for første gang, og han har vært her tre ganger siden - i 2010, 2012 og 2016. 31-åringen har stor rutine som utøver, og til årets Kammermusikkfestival kommer det nettopp mange, unge musikere.

– Vi ble begge invitert til festivaler da vi var unge og lovende. Det betydde enormt mye for oss, og vi vil gjerne gi andre unge musikere den samme sjansen vi fikk, sier Ihle Hadland, som vil ha en festival som balanserer det konvensjonelle og det ukonvensjonelle.

Det betyr tradisjonelle konserter i Domkirken, Skur 2 og Utstein Kloster, men også en ny «bananas-konsert» i Stavanger Kunsthall de det skal spilles alt fra Måneskinnssonaten til John Cages legendariske «4.33» og et stykke for hundre metronomer.

Fakta: Utdrag fra programmet Tirsdag 6. august Åpningskonsert, Stavanger domkirke: “Russisk bonanza og bøhmisk solskinn” Andreas Brantelid (cello), Christian Ihle Hadland (piano), Ann Helen Moen (sopran), Bengt Forsberg (piano), Benjamin Schmid (fiolin), Alexander Rudin (cello), Polina Leschenko (piano) m.fl. Onsdag 7. august Lunsjkonsert, Skur 2, ”Sirkus i Moskva”: Ann Helen Moen (sopran), Benjamin Schmid (fiolin), Joakim Røbergshagen (fiolin), Lars Anders Tomter (bratsj), Amalie Stalheim (cello), Christian Grøvlen (piano), Zoran Markovic (kontrabass). Ettermiddagskonsert: ”Schubert med en overraskelse”, Andreas Brantelid (cello), Christian Ihle Hadland (piano), Benjamin Schmid (fiolin). Kveldskonsert, Stavanger konserthus: Stavanger Symfoniorkester med solister. Mozart, Britten, Roussel, Poulenc. Torsdag 8. august Lunsjkonsert, Skur 2, “Tsjekkisk formiddagsgymnastikk”: Martinu, Janácek, Kreisler, Dvorak, Suk Kveldskonsert, Stavanger domkirke: ”Sigøynersanger og en slem gutt fra Donetsk”: Schumann, Brahms, Prokofjev. Sola ruinkirke: Feiring av 400-årsjubileet for den italienske komponisten Barbara Strozzi, en av sin tids store skikkelser i førbarokkens Venezia. Med Stavanger barokk. Fredag 9. august: «Pianistene kommer». Blyge Harry, Frøken Pil, Fargegaten Christian Ihle Hadland (piano) og Christian Grøvlen (piano). Kveldskonsert, Utstein kloster. Det Norske Solistkor Lørdag 10. august Familieforestillinger, Sandnes kulturhus 13:00 og 15:00 Bananaskonsert #2, Kunsthall Stavanger, med blant annet Mauricio Kagel : Hippokrates' ed, Leo Ornstein (1893-2002): Suicide in an airplane, Ludwig van Beethoven (1770-1827): Måneskinnssonaten og John Cage: 4’33’ Søndag 11. august Gudstjeneste, Domkirken. Festivalartister deltar Avslutningskonsert, Stavanger domkirke. Med blant andre Ann-Helen Moen (sopran), Christian Ihle Hadland (piano), Andreas Brantelid (cello), Det Norske Solistkor.

Festivalen får besøk av tenoren Bror Magnus Tødenes, den danske hornisten Lasse Mauritzen, den svenske pianisten Bengt Forsberg og den Sandnes-ættede fiolinisten Johan Dalene med mage flere. Unge, skandinaviske musikere et ett av årets stikkord. Det er også tsjekkisk og russisk musikk, Det Norske Solistkor, barne- og familieforestillinger, yoga-konsert med musikere fra Göteborgs Symfoniker og rundt 30 arrangementer alt i alt.

Godtebutikk

I fjor valgte Stavanger kammermusikkfestival å lete etter dyr i den klassiske musikken. Cirka halve programmet hadde dyr som tema, på en eller annen måte. I år har de droppet den tematiske overbygningen og heller sett på hver konsert for seg. Samarbeidet med Stavanger symfoniorkester har de plukket opp igjen. Orkesteret skal ha en kveld i Fartein Valen sammen med solister fra festivalen.

Marco Borggreve

– Det er så mange fantastiske musikere med at man nesten kvier seg for å nevne noen, for da glemmer man andre. En fellesnevner for programmet og årets artister er at de har en glød og en lidenskap for det de gjør. Der har nok jeg og Andreas et slags felles syn. Vi liker musikere det gnister av, sier Ihle Hadland, og får et bekreftende nikk fra sin kollega.

– Jeg tror programmet dekker et ganske vidt spekter, både i utøvere, komponister og uttrykk. Å sette sammen programmet har vært som å gå inn i en godtebutikk og spise så mye du orker, uten at noen sier stopp. Det har vært helt fantastisk, sier Brantelid.

Hele programmet finner du på festivalens nettsider.