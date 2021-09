Då orda møtte jorda på Bryne

Tidenes første jordbrukslitteraturfestival gjekk denne helga av stabelen på Bryne. Blant publikum på «Jorddøgn» var bonden Torvald Hadland – som var på litteraturfestival for første gong i livet.

Bonden Torvald Hadland (t.h., kvit t-skjorte) var i helga på litteraturfestival for første gong i sitt liv. Han kjende seg godt att i den litterære diskusjonen om å vera bonde.

Jan Zahl Kulturjournalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er få av bondekollegaene mine som les bøker, seier Torvald Hadland.

– Av mangel på tid eller mangel på interesse?

– Mest av mangel på interesse.

– Då blir det kanskje litt meiningslaust for dei å gå på litteraturfestival?

– Det gjer nok det.

Jord og ord

Me har akkurat vore inne på Mellombels ølstove på torget på Bryne. Denne helga var dette blant arenaene for nyskapinga «Jorddøgn», ein litteraturfestival som har teke mål av seg å kopla jorda og orda. Her skulle det snakkast både om litteratur og om jordbruk, om byen og bygda.

Heilt frå starten av har festivalsjef Peter F. Strassegger og hans medarrangørar hatt ambisjonar om å nå ut, ikkje berre til sånne som alltid går på litteraturfestival, men også til bøndene. Til dei som jobbar med jorda, ikkje orda. Til dei som vanlegvis ikkje går på litteraturfestival.

– Bondeyrket er ganske einsamt. Det er ein jobb du aldri blir ferdig med. Her har vore nok av arbeid i 1000 år og her er arbeid nok for 1000 år til. Då treng ein å stoppa opp litt i blant og finna inspirasjon – ut over slaktesetelen frå Nortura – for å driva vidare, seier Hadland.

Han er utdanna lærar, odelsgut som budde borte frå Jæren i 20 år, men som så kom tilbake. Nå driv han med sau, tek imot ungdommar som slit med rus og psykiatri og driv også eit andelsbruk på garden på Hadland.

Ja, og så les han altså bøker. Sist «Plikt» av Marianne Clementine Håheim, som handlar om ein odelsgut som flyttar heim for å driva med sau. Om einsemda hans.

Og så går altså Hadland – frå og med denne helga – på litteraturfestivalar.

Les også

Lover to døgns fest på Bryne for både bok­folk og bønder BRYNE: En splitter ny litteraturfestival er like om hjørnet. Den vil forene bokfolk og bønder. 24. august 2021

Les også

Heng jordbruk og litteratur saman? Jepp, meiner ny festival «Jorddøgn» på Bryne blir sannsynlegvis verdas første litteratur- og debattfestival med utgangspunkt i jord og jordbruk. 20. april 2021

Midt i onna!

Det var likevel ikkje veldig mange bønder blant publikum på «Jorddøgn».

– Eg har fått melding frå bønder på Austlandet som gjerne ville kome. Men så er det midt i skuronna, så dei kunne ikkje dra. Dei ville helst at me skulle flytta festivalen til eit tidspunkt utanom onna, seier festivalsjef Strassegger. Han er godt nøgd med gjennomføringa av festivalen og fleire utselde arrangement – ikkje minst med tanke på at dette er første året – og har lagt ein klassisk jærsk strategi om å byggja stein på stein vidare.

– Me har fått nasjonal merksemd i aviser som Klassekampen og Nationen. Aftenbladet har skrive om festivalen – og til slutt gjorde også Jærbladet det. Så me må ha treft ei nerve med det som jo er ein nisjefestival. Men eg er jo framleis spent på om me har treft bøndene, seier Strassegger, som samtidig har eit utfordring til bondestanden:

– Skal de bli sett – og verdsett – må de også visa dykk fram. De må også delta på kulturscenen – for der høyrer folk etter.

Mellombels ølstove var ein av arenaene for tidenes første «Jorddøgn».

Bondeforfattarane

Men bøndene og jordbruket var altså godt representert på «Jorddøgn», ikkje minst i programmet. Blant anna diskuterte småbrukarane og forfattarane Agnes Ravatn og Lars Svisdal jordbruk og litteratur med fulltidsbonde Gudmund Edland.

Svisdal – som vann prestisjetunge Tarjei Vesaas´debutantpris for sin første roman «Seg til inkjes» i 2018 – er odelsgut frå Sunndal på Nordmøre. Men han takka nei til å overta garden heime, og drog i staden til Bergen for å studera språk og litteratur.

– Eg er visst den første i slekta til å seia nei til å overta garden på 700 år. Far min tykte eg var ganske rar, ja, sa Svisdal.

Men så har han enda opp med å kjøpa seg ein gard likevel. Ikkje i Sunndal, men på Nesttun i Bergen, der han og kona har kjøpt seg eit bruk som ikkje har vore i bruk på uendeleg lenge, og der dei må starta heilt på scratch.

– På ein måte er det tidenes idiotprosjekt, sa Svisdal – som liker å jobba med kroppen og sitt eventyrlege nyryddingsprosjekt. Samtidig som han altså skriv litteratur.

Det gode livet i Valevåg

Agnes Ravatn frå Ølen reiste også frå bygda til byen. Først for å studera i Bergen, sidan som skribent og forfattar i Oslo. Men så, for seks år sidan, flytta ho og den vesle familien hennar vestover.

– Då folk rundt oss begynte å få barn, la dei ein del av foreldrepermisjonen til Buenos Aires eller Paris. Me drog til eit gammalt småbruk som stod tomt etter mannen min si mormor i Valevåg, sa Ravatn.

Og der bur ho altså enno – og skal aldri flytta derifrå:

– Eg hadde, som mange andre som bur i byen, ein naiv og romantisk draum om å kjøpa seg eit småbruk og vera litt forfattar. Og så viste draumen seg å vera spot on. Eg trur ingen lever eit betre liv enn meg.

Forfattaren Agnes Ravatn flytta til eit småbruk i Valevåg for seks år sidan. Der flyttar ho aldri ifrå.

Kombinasjonsliv

Kva Ravatn liker så godt med kombinasjonen småbruk og litteratur? At alle dei praktiske oppgåvene på garden er så jordnære, så konkrete, så tett på naturen.

– Det kjennest rikt å kunna gå ut av skrivehytta etter ei økt og gjera noko praktisk. Gardsarbeidet er eit sisyfosarbeid. Det er uendeleg, ein blir aldri ferdig. Men for meg er det rekreasjon, sa Ravatn.

For Gudmund Edland er nok ikkje gardsarbeidet rekreasjon, men eit noko han skal leva av. Edland var ikkje odelsgut, tenkte ikkje at det var han som skulle overta. Han drog frå Jæren, utdanna seg til lærar, busette seg i Trøndelag. Men då odelsbroren sa nei til garden og faren blei dårleg til beins, kom Edland heim. Nå har han vore fulltidsbonde på Ålgård i åtte år, med mjølkekvote og automatisk mjølkeanlegg.

– Som i alle andre yrke, finst det både fine dagar og dagar der du lurer på kva du har gjort som driv på med dette. Men kvardagen og livet er balansert. Det er godt å kunna skapa ting, sa Edland – som også er ein lesande bonde som kjenner på behovet for å stoppa opp iblant.

– Det ligg i den jærske kulturen å berre jobba på, ikkje stoppa opp, ikkje markera, heile tida gå vidare. Men eg meiner det er nødvendig, sa Edland.

Og kanskje finst det ein del trekk ved forfattarlivet og bonden som er ganske like? Begge yrkesgruppene har låg timelønn, som gjer at dei fleste må spe på med andre jobbar for å få livet til å gå opp økonomisk. Yrkesvalet er nærmast eit livsstilsval, av somme kan det oppfattast som ein hobby. Det er einsame og svært sjølvstendige yrke. Men så skaper altså begge noko. Den eine av orda, den andre av jorda.

Kjenner seg att

– Eg kjende meg godt att i det dei sa, seier Hadland etter diskusjonen.

– I kva då?

– I at ei kan kjenna litt på plikt, litt på røter, på gleda over å bruka hendene og kroppen i arbeidet.

Men seier han måtte reisa vekk frå heimegarden og Jæren for å få dette helikopterperspektivet på yrket sitt.

– Då eg drog, skulle eg aldri koma tilbake. Men livet endrar seg. Eg trengde dei 20 åra borte frå Jæren for å bli bonde, seier Hadland.

Då Ravatn sa at ingen kunne ha eit så godt liv som ho har på småbruket sitt i Valevåg, hadde Hadland lyst til å retta opp handa:

– Eg hadde lyst til å seia at eg også har eit så godt liv. Eg har funne min parkeringsplass. Eg flyttar ikkje igjen.