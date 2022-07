Mr. Sandberg is not okay

BOK: Du må ikke slippe løgnhalser som Storm inn i livet ditt. Men boka om ham bør du få med deg.

Drevne Jens M. Johansson skriver underholdende om en fyr som så gjerne vil vise at han betyr noe, men som ikke helt får det til.

Jens M. Johansson. Familieverdier. Roman. 364 sider. Tiden Norsk Forlag.

«Are you okay, Mr. Sandberg?» spør noen ham der han ligger på tennisbanen. Men Storm Sandberg har det slett ikke bra.

Nå, flere år etter sammenbruddet i US Open, sitter den gamle tennisstjernen Storm i det kleine familieselskapet til moren og føler seg mislykket og overkjørt. Tidlig får vi vite at dette er begynnelsen på hans livs verste år.

Storm har stort sett vært flink til to ting i livet, nemlig tennis og ljuging. Men tennis kan han ikke lenger. Ljuging er han fremdeles ikke så verst til. Jens M. Johansson forteller historien om energikrevende, men også sjarmerende og trofaste Storm med humor og sårhet.

Familien er full av kunstnere og folk som gjerne skulle vært det. Moren har satt opp flere teaterforestillinger og er spesielt berømt for Medea, historien om hun som drepte sine egne barn for å såre den utro barnefaren, og dermed er et forbilde for skrullinger. Dette kan umulig gå godt.

Storm har isteden gått konkurs flere ganger, men har vært litt uheldig. Vakre drømmer kan bli til vond virkelighet. Nylig var han noen måneder for tidlig ute med å satse på padeltennis. Nei, jeg er heller ikke sikker på hva padeltennis er, selv om kona spiller det. Hun har fortalt det, men vi har vært gift lenge, og jeg hørte ikke etter. Uansett tapte Storm millioner istedenfor å bli rik.

Men én dag får Storm en idé som endelig kan sette ham i respekt. Han er blakk og i konkurskarantene, men med flaks og fløyelsprat vil han overtale folk til å gjennomføre den for ham.

Storm er en sånn som du aldri må høre på, for ordene hans er søt gift. Men Storm handler før han tenker, og er dermed sjelden kjedelig, og han kan ikke fordra alt skuespillet fra mer beregnende folk. Han elsker tross alt kona, barna og vennen Bengt som liker å gå i dameklær og leve stort.

Av og til er Storm også så pinlig at jeg nesten vil gjemme meg mellom fingrene mens jeg leser. Storm, du må holde kjeft nå. Ikke ljug mer. Men han ljuger mer. Av vane, ikke ondskap.

Jeg liker ikke slutten, men kan ikke si hvorfor uten å røpe for mye av handlingen. Den ødelegger uansett ikke hele boka.