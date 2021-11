Jon Fosse får Brageprisen for skjønnlitteratur

Jon Fosse med «Eit nytt namn. Septologien VI-VII» ble vinner i kategorien Skjønnliteratur under utdelingen av Brageprisen 2021 på Dansens Hus i Oslo. Foto: Annika Byrde / NTB

Tidligere hedersprismottaker Jon Fosse får Brageprisen for «Eit nytt namn. Septologien VI-VII».

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Forfatter og dramatiker Jon Fosse har bodd i statens æresbolig for fortjente kunstnere, Grotten, siden 2011. Han har i flere år vært blant de heteste kandidatene til nobelprisen i litteratur og mottok Brages hederspris i 2005. Da han torsdag kveld fikk prisen for skjønnlitteratur, var det imidlertid første gang han fikk Brageprisen for ett bestemt verk.

«Eit nytt namn» beskrives som «en mektig avslutning av et ruvende skjønnlitterært verk».

– Boka fungerer som enkeltstående roman, men kan likevel ikke vurderes løsrevet. Fortellingen om Asle, Jon Fosses storverk, er med dette fullendt, heter det i juryens begrunnelse.

Fosse var også nominert til Brageprisen i 1992 (prosa), 1994 (barne- og ungdomslitteratur), 1995 (prosa), 1996 (skjønnlitteratur) og 2007 (skjønnlitteratur).