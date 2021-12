Noen ganger er ondskap bare ondskap

BOK: Psykologisk thriller om hvorfor noen dreper utsatte og sårbare barn.

Samuel Bjørk er pseudonymet Frode Sander Øien bruker som krimforfatter. Hans krimdebut «Det henger en engel alene i skogen» (2013) er solgt til over 40 land.

Marit Egaas Stavanger

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Samuel Bjørk: «Ulven». Krim. 478 sider. Cappelen Damm.

Henning Mankell, Arnaudur Indriðason og flere andre har gjort det, og nå er det Samuel Bjørk sin tur. Han forlater sine etterforskere i nåtid og går tilbake til begynnelsen, til en av deres første saker.

Det er 2001, og Holger Munch er blitt leder for en ny drapsenhet i Oslo-politiet. Han har håndplukket folkene og valgt en gjeng med dyktige, sympatiske og svært ulike etterforskere. Så får han tips om en politistudent, Mia Krüger, som har unike egenskaper når det gjelder å lese et åsted. Dette er kompetanse som trengs i den høyst uvanlige saken de får bordet.

To gutter på 11 år blir funnet drept på et jorde i Lørenskog, og mellom guttene ligger en død rev. Det er absolutt ingen tekniske spor på åstedet. I stedet er det hele arrangert slik at det ligner et maleri av Rembrandt eller Caravaggio. Det kommer tidlig fram at det finnes en tilsvarende sak fra 1993 i Sverige som aldri er blitt oppklart. I denne saken lå en hare mellom guttene, og en av dem skrev i dagboka at han var «redd for Ulven».

Dermed begynner jakten på en spesiell morder som har planlagt alt veldig nøye og som leker med etterforskerne ved stadig å lede dem på villspor. På mange måter er dette en tradisjonell politiroman med ulike avhør, åstedsgransking og teknisk etterforskning. Vi følger etterforskernes leting etter fellesnevneren mellom de to sakene og alle deres opp- og nedturer. Men det er også en psykologisk krim med vekt på følelser, relasjoner og empati, der det store spørsmålet er hvorfor, ikke hvem.

Parallelt med etterforskningen dukker det stadig opp nye personer og handlinger som på et eller annet tidspunkt får betydning for saken. Kevin er en sårbar gutt på 11 år som ligner på de andre guttene som ble drept. Vil han bli neste offer, eller greier politiet å løse saken før han blir tatt? Lydia er ei jente på 12 som bor langt inne i skogen sammen med bestefaren sin og er en mester med pil og bue. Men hva i all verden har hun med dette å gjøre?

Det er et stort puslespill som legges, med mange handlingstråder og et stort persongalleri der forfatteren synes å ha en forkjærlighet for outsiderne. Selv om saken løses til slutt, kommer det litt brått, og ikke alle brikkene faller på plass.

Bokas gjennomgående spørsmål, om hvorfor en person kan utføre slike grusomme handlinger, får vi ikke ordentlig svar på. Er dette en sak der ondskap bare er ondskap, eller hadde morderen et motiv for det hele?