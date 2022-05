Ferskt & Frekt: Den beste musikken nå

Vi har samlet de ferskeste (og frekkeste) lokale og nasjonale høydepunktene til deg her <3 Spillelisten i Spotify ligger i bunnen av saken.

Stella anbefaler: Anne Marie Almedal - We dance alone

Spill det nye albumet til veteran Anne Marie Almedal høyt. Vokalen er kanskje fløyelsmyk, men 80-tallet og house sjangerens hypnotiserende rytmer ligger i bunn - spesielt på tittelsporet. Almedal har hatt noen tøffe år og slikt blir det god musikk av, «We dance alonen» er intet unntak.

Leif Tore anbefaler: Janove - Lev seint, lev sant

Rolig og nedpå førstesingle fra det kommende albumet «Fullmånehymner». Spøkelsesaktig, strykere, mildt og fint med måkeskrik og lyden av vann. Sofistikert skrangling, slik merkevaren har blitt. Fin sang!

Stella anbefaler: Ben Alexander - Run Away

Løp vekk fra bekymringene og inn på et befriende og svett dansegulv med Ben Alexanders popete, men likevel basstunge elektronica. Mannen er basert i Stavanger og står for A til Å på låta «Run Away».

Leif Tore anbefaler: I Was a King - Here At Last

Nydelig sang, flott hyllest til selveste våren og en melodiøs liten perle fra Anne Lise Frøkedal og Frode Strømstad. Vinden er varm, måkene skriker, havet skvulper og disse to er i sitt sedvanlige, samstemte og supergode hjørne.

Jonas anbefaler: Kampfar - Fandens trall

Kampfar er selve definisjonen av hedensk norsk black metal. Låten tar inspirasjon av et hallingdølsk folkeeventyr, hvor selve djevelen spilte hardingfele. Låten frister til et hallingkast, eller to.

Spillelista:

Her har vi samlet låtene i ei litta spilleliste (oppdateres ukentlig):

