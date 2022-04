Hard kamp om stipend: – Avgjørende for om jeg kan fortsette

Marie Midttun Skretting håper på kulturstipend fra Stavanger kommune, blant annet for å kunne jobbe med en festival på Studio17 til sommeren.

Over 100 kunstnere og kulturarbeidere i Stavanger vil få avslag på søknad om kulturstipend i år. For Marie Midttun Skretting er det avgjørende for om hun kan fortsette som uavhengig kulturarbeider.

