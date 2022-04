Bylåter for bygda

De har laget bygdemusikk som ingen på bygda vil høre.

Fredrik Høyer er slampoet fra Drammen. Bendik Baksaas er techno-dj fra Horten. Sammen er de bra.

Baksaas + Høyer: «Hortensia! Lenge sia!» (Little Big Sister)

Mange forbinder både techno og slampoesi med mørke klubbkorridorer, tunge øyenbryn og barnetraumer. Derfor satt distriktets anmeldere med et hevet øyenbryn da kombinasjonen traff innboksen i form av en techno-dj fra Horten og en slampoet fra Drammen.

Et slampoetisk technoalbum om småbylivet? Dette ender ikke godt for noen. Men minus og minus blir pluss. Baksaas og Høyer kommer seg helhjertet fra Berghain og tripper elegant over åpne mikrofonkvelder med stramme skuldre, før de lander et av årets rareste og fineste album.

Bildene fra småbylivet pumpes ut på netthinna i Høyers assosiasjonsrap forkledd som slampoesi i en fart og frekvens som tvinger deg til å høre låten på nytt, fordi hodet klarer ikke å male ferdig bildene før det neste.

Bak, rundt og ved siden er Baksaas en dundrende god sonisk landskapsarkitekt som kombinerer teknotriks med geriljaopptak fra mobilen, og gjør dette til en faktisk og fantastisk lytteopplevelse.

Beste spor: «1111», «Salaam», «&».