En tidsreise

Dette er sangene han ville spilt inn hvis året var 1972.

Fabrizio Grossi skrur tiden tilbake.

Geir Flatøe Journalist

Fabrizio Grossi & Soul Garage Experience: «Counterfeited soulstice vol. 1» (Soul Garage Experience)

Da var Fabrizio Grossi bare fem år gammel og sprang rundt i Milano, mens han i 2021 har opparbeidet seg et solid rykte som bassist og produsent, bosatt i Los Angeles. Grossi har også bandet Supersonic Blues Machine gående, men nå handler det om soul, rock og reggae av gammel årgang.

På tidsreisen har han fått med seg folk som har jobbet med Jane’s Addiction, Stevie Wonder, John Fogerty og andre. 24 år gamle Derek Day er tildelt rollen som gitarhelt i Hendrix-stil i åpningen «Slave to my rhythm» og takler det bra. Låten lukter også tidlig heavy a la Deep Purple, pluss James Brown i koret. Ingen dum blanding.

«Ain’t no givin’ up» smaker av Grossis kjærlighet til Bob Marley, mens Curtis Mayfield og Cream er andre navn som spøker på platen.

I det hele tatt er det mye bra å finne, selv om retrokjøret er bedre i små doser enn alt på en gang.

Beste spor: «Slave to my rhythm», «I never thought that you loved me», «With or without you».