Sterk digital framgang i Aftenbladet. Nedgang i bransjen.

Aftenbladet øker den digitale lesingen med over 6 prosent fra mars til september og har nå 119.000 daglige digitale lesere. Bransjen ellers går ned med 3 prosent.

Dette viser den siste store medieundersøkelsen til Forbruker & Media presentert gjennom Mediebedriftenes Landsforening, MBL. Tallene baserer seg på mange variabler, men er den offisielle lesermålingen nasjonalt. Tallene presenteres i mars, og nå altså i september.

– Utrolig kjekt. Ikke minst når vi også klarer å levere journalistikk på mange plattformer. Det viser at vi når fram. Valgsendingen mandag var et kjempeløft for oss. To timer og 40 minutter spekket med kunnskap og forklaringer og en stemning i studio som ga gjenklang, viser at vi er et mediehus i stor utvikling. Og bedre blir det framover. Dagbok Europa er i gang. I helgen lanserer vi et nytt graveprosjekt, og vi har rekruttert spennende talenter. Det er bare å glede seg, sier nyhetsredaktør Carl Gunnar Gundersen i Aftenbladet.

De største i Rogaland

Dette er de mest leste nettavisene i Rogaland. Tallene er daglige lesere på digitale plattformer som pc og mobil:

Stavanger Aftenblad 119.000

Haugesunds Avis 42.000

Jærbladet 20.100

Sandnesposten 10.300

Dalane Tidende 9800

Strandbuen 6000

Gjesdalbuen 4700

Solabladet 3900

Bygdabladet 3100

De største nasjonalt

Lesertall nasjonalt, med fjoråret i parentes.

VG 2.089.000 (2.163.000)

NRK 1.452.000 (1.592.000)

Dagbladet 1.236.000 (1.592.000)

TV2 841.000 (1.010.000)

Nettavisen 478.000 (558.000)

E24 469.000 (518.000)

Aftenposten 394.000 (423.000)

Bergens Tidende 190.000 (ikke tall)

Dagens Næringsliv 175.000 (195.000)

Adresseavisen 173.000 (174.000)

Finansavisen 127.000 (139.000)

Stavanger Aftenblad 119.000 (112.000)

83 prosent av den norske befolkningen over 12 år leser minst én avis digitalt eller på papir daglig, ifølge undersøkelsen fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

74 prosent bruker norske nettaviser daglig. I andre kvartal 2021 går digitaldekningen for norske nettsteder ned med tre prosent fra første kvartal i år.

– Når det gjelder den mindre nedgangen i digitalkonsumet, er dette en forventet utvikling og viser at det digitale trykket har holdt seg godt også i en periode hvor folk oppholder seg mer utendørs og flere logger av mot sommerperioden, sier administrerende direktør Randi S. Øgrey i MBL.

VG er landets største mediehus og når totalt 2,2 millioner personer. Bak følger NRK med nær 1,5 millioner lesere, Dagbladet har 1,3 millioner lesere, etterfulgt av TV 2, Aftenposten, Nettavisen og E24.

Papiraviser

Papirlesingen i andre kvartal i år sank med 11,8 prosent fra samme periode i fjor. VG er mest leste mediehus, mens Aftenposten er største papiravis. Om nedgangen i papirlesingen sier Øgrey at:

– Vi vet at det også i vår var færre som hadde tilgang til papiraviser på jobb og offentlige steder, noe som kan ha påvirket papirlesingen.

34 prosent av befolkningen leser minst én papiravis en gjennomsnittlig dag.

Aftenposten har det mest leste papirproduktet, med 282.000 lesere for en gjennomsnittlig utgave. VG har 149.000. Klassekampen er tredje største papiravis med 108.000 lesere.

Lokal- og regionaviser med under 50.000 lesere opplever en tilbakegang på 11,5 prosent. Nisjeavisene går tilbake 13,7 prosent.

Her er de største papiravisene i lesertall. Lesertall baserer seg på hvor mange som leser avisene, mens oppslagstall er solgte aviser - og er noe annet.

Stavanger Aftenblad 73.400 (73.700)

Haugesunds Avis 29.000 (29.900)

Jærbladet 22.400 (23.600)

Sandnesposten 15.100 (14.200)

Dalane Tidende 11.000 (11.600)

Strandbuen 10.200 (11.200)

Rogalands Avis 7000 (9200)

Gjesdalbuen 4900 (4900)

Norske papirmagasiner har flatet ut. Lesertallene har en tilbakegang på 2,8 prosent i 2021, fra 2019/2020.

I 2019 opplevde magasinene en nedgang på 4,8 prosent fra året før. I fjor var den sammenlignbare nedgangen 3,9 prosent.

A-magasinet størst

Magasingruppen «Voksen kvinne» er den eneste kategorien med oppgang, og går fram med 3,2 prosent.

Hjemmet øker opplaget med 5,8 prosent og er landets største blad med sine 275.000 lesere. Donald Duck & Co følger på med 262.000 lesere, mens Se og Hør Tirsdag har 251.000 lesere av en gjennomsnittlig utgave.

A-magasinet er største avismagasin, med 656.000 lesere av papirutgaven. Så følger VG Helg med 289.000 lesere og Dagbladet Magasinet med 258.000. Lørdagsmagasinet til Stavanger Aftenblad har 61.000 lesere.