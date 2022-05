Hjemme hos Harry

Verdens kanskje største popstjerne er mer enn hits, viser det seg.

Tidligere One Direction-medlem Harry Styles gir ut sin tredje soloplate.

Leif Tore Lindø Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Harry Styles: «Harry’s house» (Sony)

Harry Styles brøt skorpen som en vulkan sammen med boybandet One Direction i 2010. Han har gitt ut to soloplater tidligere, begge bestående av et par superhits og resten ræl. Ikke mine ord, men min datters (14).

«Harry’s house» er annerledes. Den er hakket modnere, mer kompleks og bedre på alle mulige måter, ikke at listen lå veldig høyt. Denne hjemme hos-platen byr på lett, god pop, men ikke mye av det. Du finner litt indiepop, store blåserekker i storband, såre strykere og ganske mye forskjellig. Mindre iørefallende, kanskje mindre for datter (14) og litt mer for pappa (41).

Albumet er brukbart, pluss litt. Man blir litt kjærlighetsballadesliten, men mellom slagene dukker det opp riktig fine poplåter som er hakket mer interessante enn de generiske algoritme-sangene som skal fôre Spotify. Popen er litt voksnere, sangene er jevnt over litt bedre og kanskje Harry Styles har litt Robbie Williams i seg?

Beste spor: «As it was», «Grapejuice».