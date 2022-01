Tålig god låne­kasse

Cat Power låner, og særlig de eldre sangene fungerer godt.

Cat Power har funnet et originalt utvalg sanger når hun har laget coverplate.

Cat Power: «Covers» (Domino)

Vil du ha coverlåter? Litt semiukjente, rolig sunget, med alternativ instrumentering og litt saktegående? Her finner du akkurat det.

Cat Power synger (og puster) seg gjennom 70–80 år og et utall sjangere, fra Kitty Wells’ «It wasn’t God who made honky tonk angels», Nicos «These days», Iggy Pops «The endless sea», jazz fra Billie Holiday («I’ll be seeing you») til nyere pop som Lana Del Reys «White Mustang» og Frank Oceans «Bad religion».

Utvalget er originalt. Country, pønk, jazz og folk og masse gode sanger som bare delvis finner ny luft under Cat Powers vinger. The Pogues’ «A pair of brown eyes» er flott, passer stemmen hennes og lever godt i dette formatet.

Jo eldre sanger, dess bedre sitter det. Den nye popen har Power dårligere grep om. Der blir det å synge gode sanger seint, hvilket ender i kjedsomhet og likegyldighet. Men de litt eldre sangene er vakre, stemningsfulle og originalt pakket inn og framført.

Beste spor: «I’ll be seeing you», «A pair of brown eyes».