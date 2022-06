Aftenbladet vant internasjonal pris for satsingen på lokalfotball

Stavanger Aftenblads «Mååål!» ble hedret med nok en pris.

Aftenbladets digitalredaktør Elin Stueland, lokalfotballjournalist Mats Haugland og redaksjonell utvikler Håkon Åreskjold har vært sentrale i arbeidet med «Mååål!» Her da satsingen vant pris under Schibsteds Power of Journalism Awards tidligere i år. Til høyre prisutdeler Lars Kristiansen.

Ola Myrset Journalist

Torsdag ble vinnerne av det internasjonale medienettverket INMAs årlige priser offentliggjort.

Aftenbladets storsatsing på lokalfotball, «Mååål!», fikk pris som «beste initiativ for å beholde abonnenter».

Digitalredaktør Elin Stueland er strålende fornøyd.

– Dette er en stor internasjonal anerkjennelse av Mååål og satsingen på lokalfotball. INMA er en prestisjefull pris, som vi er kjempestolte av å vinne! sier Stueland.

Teknologi og journalistikk

«Mååål!» er en redaksjonell tjeneste som dekker lokalfotballen svært tett. De automatiserte referatene er utviklet sammen med NTB.

– Vi har jobbet tett med NTB på dette prosjektet og skapt et mulighetsrom i skjæringspunktet mellom teknologi og journalistikk som en hel mediebransje nå får gleden av, forklarer Stueland.

I tillegg til de robotiserte kampreferatene har Aftenbladet bygget opp en omfattende journalistisk dekning av fotballen i Sør-Rogaland.

– Takk til lokalfotballjournalist Mats Haugland som gjør at lokalfotballen også dekkes med kritiske spørsmål, engasjement og for han sørger for en unik tilstedeværelse i dekningen vår. Og - Aftenbladet hadde ikke vært noe uten abonnementene våre som leser, kritiserer, heier - og blir værende i Aftenblad-klubben. Det er her vi vil ha hele regionen! sier digitalredaktør Stueland.

«Mååål!» har også tidligere blitt hedret. I april ble det pris for beste innovative nyvinning under Schibsteds Power of Journalism Awards.