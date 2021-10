Skandinavisk apartheid

BOK: Framtidsthriller fra et Sverige som slår sprekker.

Jens Lapidus setter handlingen ved at en omstridt minister kidnappes under et folkemøte.

Marit Egaas Stavanger

Jens Lapidus: «Paradis City». Thriller. 448 s. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen. Cappelen Damm.

«Svenske tilstander» er synonymt med gjengkriminalitet, drap knyttet til kriminelle nettverk og parallellsamfunn som myndighetene mer eller mindre har gitt opp. I sin siste roman dykker suksessforfatter og advokat Jens Lapidus ned i denne verdenen og viser oss hvor galt det kan gå hvis utviklingen fortsetter.

Vi skal noen år fram i tid, og den svenske velferdsstaten er en saga blott. Järva utenfor Stockholm, også kalt Paradis City, er en slags omvendt utgave av folkhemmet. Bydelen er ifølge egen lov definert som særområde og avstengt fra samfunnet med en mur, en såkalt trivselsdeler.

I særområdene bor kriminelle, terrorister, muslimer og andre uønskede elementer, med begrensede rettigheter til velferdsordningene. Dermed er volden gjerdet inn, og resten av samfunnet er trygt. Staten er mer eller mindre usynlig. Det meste er privatisert, og de fire rikeste i landet eier like mye som resten av befolkningen til sammen. Samfunnet er svært polarisert med sterke nynazistiske organisasjoner, store protestbevegelser og en rekke religiøse, kriminelle og ideelle nettverk.

Romanen presenterer oss for et rikt persongalleri, med tre interessante og svært ulike hovedpersoner. Det er Emir, småkriminell og tidligere kampsportstjerne, den pliktoppfyllende politibetjenten og livvakten Fredrika og den nokså overfladiske influenseren Nova.

Handlingen settes i gang ved at en omstridt minister kidnappes under et folkemøte i Järva. Dermed er det klart for en desperat jakt, der politiet må ty til tvilsomme metoder for å trenge inn i særområdet. For her er det mange terrorgrupper med ulike forgreininger som kunne gjort dette, og også utro tjenere i egen organisasjon som kompliserer arbeidet.

Lapidus tar utgangspunkt i tendenser i dagens samfunn og konstruerer et svært dystopisk univers, som kan minne om den sørafrikanske apartheidstaten. I tilbakeblikk viser han hvordan særområdene vokste fram, først som midlertidige tiltak, men så permanent. Det er skremmende, men dessverre også sannsynlig.

Beskrivelsen av dette framtidige Sverige er komplisert og overskygger til en viss grad en spennende intrige. Det hele er krydret med et vell av detaljer, slik som tropenetter fra mai til oktober, selvkjørende biler, selvsnørende joggesko og nettverket Brainy som kopler telefoner og datamaskiner direkte opp mot hjernen.