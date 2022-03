Sære skruer

Delvis flott, men svært oppstykket. Som meningen er.

Dan Bejar er kjernen i canadiske Destroyer.

Geir Flatøe Journalist

Destroyer: «Labyrinthitis» (Bella Union/Border)

Da Dan Bejar dannet Destroyer i Vancouver i 1995, var ideen at hver sang skulle skille seg ut. 27 år siden er han fortsatt tro mot dette og byr på lyd-kollasjer, avantgardisk synthpop og dansevennlig new wave. Pluss mer. Bejar er samtidig med i The New Pornographers, et band som også spriker takket være medlemmer med egne solokarrierer.

Destroyer åpner tilbakelent med sju minutter lange «It’s in your heart now», ikke egnet til å fange deg inn, men heller ikke til å skremme deg vekk. Samtidig er kuttet litt bowiesk, og det vokser for hver gang.

Mer umiddelbar er «All my pretty dresses», som New Order i et vakkert øyeblikk. «June» er lekker. Singlen som Bejar og John Collins velger å gi oss, er derimot tre minutter oppstykket kunstpop kalt «Tintoretto, it’s for you». Er man sær, så er man sær.

Er du i diskomodus, er «It takes a thief» der. Har du ventet på countryvisa, får du den til slutt med «The last song».

Beste spor: «It’s in your heart now», «June», «All my pretty dresses».