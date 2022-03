Endelig kan salen fylles opp av barn: – Topp stemning

Etter to år med avlysninger og digitale konserter, kan endelig Stavanger Symfoniorkester spille for et ungt, levende publikum igjen. På det nøye utvalgte programmet står blant annet Stravinskij og Jurassic Park.

Vetle (12), Markus (12), Carmen (11), Lilly (11) og Trym (12) går i sjetteklasse på Godeset skole og synes det var spennende å være i konserthuset for første gang.