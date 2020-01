Herlig, pinlig lærerhumor

«Allerud VGS» er et festlig og karikert portrett av et spesielt udugelig lærerkollegium og de stakkars elevene som må holde ut med dem.

Christian Skolmen spiller en spesielt dårlig rektor i den nye NRK-serien «Allerud VGS». Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Kine Hult Journalist

Allerud VGS

Norsk komedieserie. Premiere på NRK 1 lørdag. De to første episodene slippes på strømmetjenesten NRK TV fredag. Skuespillere: Christian Skolmen, John Brungot, Selome Emnetu, Lisa Tønne, Marte Mørland, Øystein Bache, Herman Flesvig, Amalie Stuve, Helle Ryg Eia, Johannes Gjessing

Noe av det aller mest pinlige i hele verden er voksne som prøver å passe inn blant ungdommer ved å imitere deres fakter og vendinger, eller ved å være overdrevent kompis-aktive, eller alt dette på en gang. Der har du rektoren (Christian Skolmen) på Allerud skole i et nøtteskall. Men til tross for sin egen opplevelse av hvor bra det går, går det skikkelig dårlig på Allerud. Skolen ligger på bunn i søkertall og resultatene til elevene er jevnt over ikke så mye å skryte av.

Du forstår hvorfor etter hvert som kollegiet blir presentert, for å si det sånn. Her har du læreren som tror hun er komiker og som ikke forstår at elevene oppfordrer henne til å fortelle vitser for å slippe å ha ordinær undervisning. Helsesøsteren som er mer opptatt av å dele upassende historier fra sitt eget liv enn å høre på hva elevene sier. Gymlæreren som har et motsatt proporsjonalt forhold mellom muskler og hjernekapasitet. Miljøarbeideren som går med innesko og driver med seremoniell treplanting. Og så videre. Det er mange stilige typer her, de er heldigvis karikert langt inn i det usannsynlige, men samtidig er det litt å kjenne seg igjen i.

Generasjon prestasjon

Møtet mellom den ofte livsfjerne generasjon prestasjon og voksne som har lagt seg flate for ungdommenes absurde krav og innfall, er morsomt skildret, selv om en del er såpass overdrevet at det nesten blir for mye av det gode. Plottet er ikke av de mest intrikate, men det ser ut til å dukke opp en del forviklinger og intriger i forbindelse med at en ambisiøs, ny avdelingsleder (Selome Emnetu) dukker opp som en enslig fornuftens røst i en skog av udugelighet. Hun er åpenbart ute etter rektors jobb, noe som ser ut til å være innen rekkevidde, tatt i betraktning hva slags resultater han har å vise til. Heldigvis for oss som ser på får han tydelig beskjed fra politisk hold om at noe må gjøres for å forbedre anseelsen til en skole som har det elevproduserte slagordet «Alle er balle». Det blir opptakten til en omdømmekampanje som er dømt til å føre med seg et ukjent antall pinlige situasjoner.

Arbeidsliv-komedie

Dette er ikke utelukkende en komedie om skolevesenet, den er også et morsomt skråblikk på moderne arbeidsliv, litt i samme stil som «The Office», riktignok uten grepet med at folk henvender seg direkte til kamera. Man får en del gjenkjennelige elementer, men også oppkonstruerte pinlige situasjoner som gjør seeren flau langt inn i sjelen. Det er litt plumpt, men til tider veldig morsomt. Så gjenstår det å se om vi etter hvert klarer å le med de stakkars lærerne også, ikke bare av dem.

Anmeldelsen er basert på de to første episodene.

