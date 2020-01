Årene gikk fra ham, men Bill Fay kunne vært blant de store

Det er 50 år siden han debuterte og 49 år siden han fikk sparken av plateselskapet.

Bill Fay trodde i årevis at han var ferdig og glemt. Foto: Mathew Parri Thomas

Bill Fay: «Countless branches» (Dead Oceans/Playground)

Bill Fay ga ut sitt første album i 1970, men ble droppet av plateselskapet etter det neste. En tredje plate fra samme tiår ble ikke utgitt. Fay anså seg som ferdig, men ukjent for ham begynte kultstatusen å vokse.

I 1998 ble de to albumene gjenutgitt, og i 2005 kom den skrinlagte, tredje platen ut. Comebacket «Life is people» (2012) havnet på topp fem i Norge, og tre år etter fulgte «Who is the sender».

Nå har London-artisten gjort ferdig skisser som er blitt liggende gjennom de mange årene; sanger om naturen, familien og den ubeskrivelige storheten i det hele. Produsent Joshua Henry slanker lyden og sentrerer den rundt Fays piano.

«How long, how long» er nydelig, men resten av første halvdel er noe avventende. Deretter løsner det. Neil Young kunne sunget «Love will remain», og Van Morrison ville likt å lage soul av «Filled with wonder once again».

76 år gamle Fay tar igjen for det tapte.

Beste spor: «How long, how long», «Filled with wonder once again», «Time’s going somewhere», «Love will remain», «One life».

