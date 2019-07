Nuart-samarbeid med Google

– Avtalen med Google er «signed, sealed, delivered». I beste fall har vi et pilotprosjekt klart sent i høst, sier Martyn Reed.

Han snakker om et samarbeid med nettgiganten Google om en stor database, en oversikt og innføring i Stavangers gatekunst, åpen for alle gjennom et av Googles mange satsningsområder.

Google Arts & Culture har laget oversikter, guider og presentasjoner av en rekke ulike temaer. Her kan du se alt fra asiatisk samtidskunst og kunsten i Louvre til omvisninger i Colosseum og bla i eldgamle manuskripter. Google A & C har både oversikt over allerede etablerte kunstinstitusjoner, og de samler og presenterer kunst og kultur som bare finnes på nettet.

Pulp-vokalist Jarvis Cocker tur gjennom Monets mest berømte verk? Google Arts & Culture. 360 graders omvisning - med ballett - i Opéra national de Paris? Google Arts & Culture. Berømte fotoportretter av historiske personer? Google Arts & Culture. Og så videre.

Nettstedet er en gullgruve for alle som vil rusle rundt i noen tusen års kunst- og kulturhistorie uten å forlate stolen.

Museum og nyheter

Det er dette Nuart-festivalen vil være en del av. I 15 år har gatekunstfestivalen sørget for at Stavanger har fått en rekke kunstverk i det offentlige rom, og en framskutt posisjon som gatekunstby. Nuartfestivalen og dens avlegger i Aberdeen var senest i sist uke i The New York Times som et av 52 anbefalte reisemål. Moderskipet i Stavanger har vært en en lang rekke lignende, internasjonale «anbefalt å reise til»-artikler.

Gatekunsten har som hovedregel en avgrenset liv. Vær, vind, bygging og riving gjør at kunstverkene sjelden står for evigheten. I kunstkretser er det ulike meninger om i hvilken grad man bør gjøre tiltak for å bevare og beholde de fysiske kunstverkene. Martyn Reed tilhører langt på vei «live and let die»-gjengen, men Nuart-festivalen har samtidig vært nøye på å dokumentere alt de gjør. De har et stort fotoarkiv, og festivalen har utviklet en app med gatekunstkart i Stavanger.

– Vi har en stor jobb å gjøre. Heldigvis har vi brukt mye resurser på å dokumentere det vi har gjort gjennom årene, sier Reed.

Noe for alle

Prosjektene i Google Arts & Culture er svært ulike. Noen består bare av bilder. Andre har filmer, bruker 3D, 360 gradersfilm og selvsagt Googles egne street view- og maps-funksjoner. Du finner også intervjuer, kommentarer og tekst som forklarer og kommer med informasjon om hva du ser. Nuart skal lage en både-óg-presentasjon.

– Det blir en miks av eye candy og en akademisk tilnærming til street art. Målet er at den skal kunne brukes av mange ulike grupper. Region Stavanger kan bruke den til turister som vil se denne siden av Stavanger. Lærere kan ha nytte av den i undervisning om kunst. De siste årene har mange akademiske retninger begynt å studere gatekunsten. Vi vil lenke til steder der man kan få mer og dypere informasjon, for dem som er interessert i det. Og selvsagt: De som bor, lever og jobber her kan få en oversikt over hva som finnes i sitt eget nabolag.

Innsamling, dokumentasjon og alt fotarbeid skal festivalen gjøre selv. Gjennom Google får de en stor plattform, tilgang på teknologi og et stort publikumspotensial.

– En ting er det vi har i dag. Samarbeidet med Google vil forhåpentlig også gi oss muligheten til å utvikle mye nytt innhold med teknologi og løsninger vi knapt kjenner til i dag.