Stemmen fra den mørke siden

Mark Lanegan: «Somebody’s knocking» (Heavenly/Border)

I gode, gamle Deep Purple-dager snakket man om Mark I, II, III og IV; forskjellige utgaver av bandet etter som årene gikk. Etter at vi i fjor mistet Mark E. Smith, er det fristende å tenke på Mark Lanegan som Mark II.

De har kanskje ikke all verdens til felles, men noe er det. Begge er tøffere enn toget og har stemmer som kan true døde tilbake i graven. Smith var kjernen i pønkbandet The Fall, mens Lanegan dannet grønsjbandet Screaming Trees. Smith døde 60 år gammel, Lanegan er 54.

Det er råheten i stemmen som først og fremst får meg til å tenke på Smith når Lanegan nå kommer med sitt 11. studioalbum. Platen rommer mye ulikt, men det er ikke vanskelig å forestille at Smith kunne lagd en herlig versjon av åpningskuttet «Disbelief suspension». Eller at dette kunne vært Lanegan-versjonen av en Smith-sang.

Fakta: Mark Lanegan Bakgrunn: Født 25. november 1964 i Ellensburg i staten Washington. Bosatt i Los Angeles. Utgivelser: 11 soloalbum, pluss to med Duke Garwood og tre med Isobel Campbell. Sju studioalbum med Screaming Trees og ett med The Gutter Twins. Har også vært med på en rekke andre plater.

Kutt to, «Letter never sent», heller mer i retning av den gang Iggy Pop og David Bowie jobbet sammen.

Your blood colored boots might have sparked my fixation, synger Lanegan. En smule kryptisk, men blodfargede støvler, jepp, det er ham.

Lanegans tekster er som regel en reaksjon på melodiene, på hvilke følelser de setter i sving hos ham. Han er ingen historieforteller, men skriver setninger som du lett kan dikte dine egne fortellinger til.

Samtidig mener han at verden nå er et mørkt sted der politiske ledere, spesielt i USA og Storbritannia, burde bytte plass med ikke-voldelige stoffmisbrukere som sitter i fengsel.

«Night flight to Kabul» stiller kalenderen 40 år tilbake og setter kurs for Manchester den gang Joy Division endret rocken. I teksten er det Kabul som er målet, et sted der alle skylder på alle: Holy Americans, singing vespers, convinced that they control somebody's fate.

«Dark disco jag» beveger seg sakte, uten at Lanegan føles mindre farlig. Mer som Joy Division i illevarslende stunder.

På «Gazing from the shore» vender han tilbake til Bowie-landskapet, mens «Stitch it up» er frisk rock pluss en smak av gothrock fra 80-tallet a la Sisters of Mercy.

At Lanegan kan synge sakte, vet vi etter tre album med Belle and Sebastian-avhopperen Isobel Campbell. «Playing Nero» er en mørk ballade med et lysere refreng.

Playing Nero, they said he would fall, and fall he did before he had to crawl, synger Lanegan.

Mens de fleste låtene befinner seg mellom tre og fire minutter, er «Penthouse high» den eneste som passerer seks. Dermed rekker den å gå fra synther til trommer og syntetiske strykere.

Den ble egentlig skrevet for forrige album, men passet ikke inn blant de mer rockeorienterte sangene på «Gargoyle». Sangen er hans ønske om å lage noe dansevennlig i retning New Order og Depeche Mode, og hele albumet er i stor grad en kjærlighetserklæring til engelsk musikk fra 80-tallet. Der befant også The Fall seg, bare så det er sagt.

Saktebrennende «Paper hat» er på grensen til snakkesynging, mens «Name and number» er mer synth.

Hadde Lanegan vært 20 år yngre, ville «War horse» vært hip hop. Nå snakker han isteden truende: I’m a war horse, baby, you don’t want war with me.

«Radio silence» er rock med trommer og greier, før synthene igjen overtar på «She loved you». Lanegan er forelsket i 80-tallet. Hadde det vært i 70-tallet, ville denne vært glamrock av skinnende Marc Bolan-merke.

Han avslutter med balladen «Two bells ringing at once» med keyboard og myk elektronikk.

I felt its sound, down to my darkest, deepest root, synger Lanegan.

Det er langt nede.

Beste spor: «Disbelief suspension», «Night flight to Kabul», «Stitch it up», «She loved you», «Two bells ringing at once».