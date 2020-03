Flere lokale kunstnere, artister og forfattere får stor-stipend fra Kulturrådet

Kulturstipendene fra Kulturrådet er delt ut: Tore Renberg, Therese Markus, Bjørn Ingvaldsen og Hilde Selvikvåg er blant de lokale som kan glede seg.

Forfatter Bjørn Ingvaldsen, artist Hilde Selvikvåg, danser Therese Markhus og forfatter Tore Renberg er fire av 29 rogalendinger som kan glede seg over stipend fra Kulturrådet.

Tirsdag ble 881 nye kunstnere er tildelt Statens kunstnerstipend. 29 av dem ble gitt til kulturfolk i Rogaland. Se full oversikt nederst i saken.

– Det har vært en spesiell tildelingsrunde med tanke på den akutte krisen i den norske kultursektoren, sier leder i utvalget for Statens kunstnerstipend, Trude Gomnæs Ugelstad, i en pressemelding fra Kulturrådet.

– Det gjør at denne grunnmuren i norsk kunstnerøkonomi blir desto viktigere, fortsetter hun. – Kunstnerstipendene er en investering i det som bør være kjernen i kunstnerpolitikken, nemlig enkeltkunstnerens mulighet til fritt, skapende arbeid, sier Ugelstad,

– Det å være et kultursamfunn innebærer at vi holder oss med en kunstnerstand som står fritt til å utforme sine kunstnerskap. Kunstnerstipendene legger til rette for frie, kunstneriske ytringer som styrker og vitaliserer demokratiet.

Disse fikk «arbeidsstipend»:

Arbeidsstipendene utgjør 276.805 kroner per år i 2020.

Arild Østin Ommundsen (Stipendkomiteen for filmkunstnere)

Bjørn Ingvaldsen (Stipendkomiteen for barne- og ungdomslitterære forfattere)

Gaute Mikal Sortland (Stipendkomiteen for skjønnlitterære forfattere)

Helle Mellemstrand (Stipendkomiteen for kunsthåndverkere)

Henrik Nor-Hansen (Stipendkomiteen for skjønnlitterære forfattere)

Morten Norbye Halvorsen (Stipendkomiteen for billedkunstnere)

Ruth Anne Natasja Askelund (Stipendkomiteen for billedkunstnere)

Therese Øvstebø Markhus (Stipendkomiteen for dansekunstnere)

Kunstner Natasja Askelund får arbeidsstipend av Kulturrådet. Askelund er ofte gjestekommentator hos Aftenbladet. Foto: Kristian Jacobsen

Disse fikk «arbeidsstipend for yngre / nyetablerte kunstnere»:

Fredrik Sundsteigen Hana (Stipendkomiteen for filmkunstnere)

Hilde Selvikvåg (Stipendkomiteen for populærkomponister)

Maiken Nylund (Stipendkomiteen for barne- og ungdomslitterære forfattere)

Disse fikk «diversestipend»:

For de to diversestipend-ordningene er tilskuddet et engangsbeløp på inntil 90.000 kroner.

Anne Helen Robberstad (Stipendkomiteen for billedkunstnere), kroner 80.000.

Emilie Hetland (Stipendkomiteen for skuespillere og dukkespillere), kroner 30.000.

Helene Tungesvik Skogland (Stipendkomiteen for skuespillere og dukkespillere), kroner 16.000.

John Derek Bishop (Stipendkomiteen for musikere, sangere og dirigenter), kroner 43. 000.

Produsent John Derek Bishop får 43.000 kroner fra Kulturrådet. Han ble også årets stavangerkunstner i 2019. Foto: Jon Ingemundsen

Kaja Andersen (Stipendkomiteen for billedkunstnere), kroner 80.000.

Kirsten Vikingstad Storesund (Stipendkomiteen for kunsthåndverkere), kroner 70.000.

Markus Strandjord Bråten (Stipendkomiteen for billedkunstnere), kroner 75.000

Oda Østenstad Fjell (Stipendkomiteen for dansekunstnere), kroner 45.000.

Odd Erik Ognedal (Stipendkomiteen for populærkomponister), kroner 25.000.

Snøfrid Hunsbedt Eiene (Stipendkomiteen for billedkunstnere), kroner 45.000.

Tore Renberg (Stipendkomiteen for skjønnlitterære forfattere), kroner 80.000.

Vegard Fossum (Stipendkomiteen for populærkomponister), kroner 25.000.

Åshild Vetrhus (Stipendkomiteen for folkekunstnere), kroner 15.000.

Forfatter Tore Renberg får 80.000 i stipend fra Kulturrådet. Foto: Pål Christensen

Disse fikk «diversestipend for nyutdannede kunstnere»:

Alessandro Marchi (Stipendkomiteen for billedkunstnere), kroner 88.000.

Julianne Solli (Stipendkomiteen for dansekunstnere), kroner 60.000.

Linda Birkedal (Stipendkomiteen for dansekunstnere), kroner 90.000.

Mai Rose Stefansdottir Pedersen (Stipendkomiteen for dansekunstnere), kroner 37.000.

Vilde Haug (Stipendkomiteen for dansekunstnere), kroner 37.000.