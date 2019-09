Japanske forviklinger uten trøkk

1 2 3 4 5 6

Hiromi Kawakami: Herr Nakanos forretning for avlagte gjenstander. Roman. Oversatt av Magne Tørring. 251 sider. Forlaget Press.

Den hyppig prisbelønte, japanske forfatteren Hiromi Kawakami (f. 1958, debut 1994) fører oss i den Tokyo-baserte jeg-romanen «Herr Nakanos forretning for avlagte gjenstander» både inn i brukthandelens ABC og gjennom det lett turbulente kjærlighetslivet til et knippe personer, i ulik alder og av begge kjønn.

Det hele skjer ikke uten visse skeive smil, drifter som presser på, et vemod som senker seg, men jevnt over blir rusleturen i fotsporene til den noen og tretti år gamle jeg-fortelleren Hitomi og hennes tre pliktbundne, spisende, drikkende arbeidskolleger i bruktforretningen for omstendelig, triviell, forutsigbar.

De flate, plaprende samtalene blir for mange, redegjørelsen for hvordan man kjøper eller selger mer eller mindre viktige gjenstander skjer i sakte fart, og dvelingen ved diverse erotiske forviklinger mangler oftest både dramatisk driv og sanselig snert.

Troverdig? Gjerne det. Med en slags språklig egentone som bærer? Ja, kanskje, iallfall i en del sekvenser. Men spennende? Nei.

Portrettene av den tre ganger gifte, utro, aldrende bruktforretningseieren Nakano – som bestrider at han tilbyr antikviteter i sin overfylte butikk - hans middelaldrende, dukkekunstdyrkende søster Massayo og hjelpemannen Takeo med den amputerte lillefingeren på høyre hånd og en rar måte å uttrykke seg på virker utvilsomt målbevisst bygget opp.

Men historien om fortellerens og kollegenes ensomhet, savn og seksuelle begjær, elskovsbravader og vaklende samliv, elskerinner og elskere, blir i sum for forutsigbar. Her formidles en driftsstyrt standarddramatikk som vi har støtt på ørten ganger før - riktignok ikke i japansk ramme, der såkalte sexhoteller står åpne for rotløse, moderne storbymennesker som vil ha seg midt på dagen, langt borte fra konas eller ektemannens blikk.

Den dramatiske bærebjelken i Hitomis fortelling er knyttet til hennes og Takeos nesten ubegripelig snublende forhold. Selv om de begge er ensomme, lar de seg styre av en emosjonell ambivalens og en tafatthet som først fører til et brudd som varer i to år, siden utløser både tårer og den obligatoriske, evig romantiske forsikringen om at «Jeg elsker deg.»

Akk ja, visste jeg det ikke.

Den norske oversettelsen virker stødig.