Simple Minds starter 40-årsfeiringen i Stavanger

Nær 40 opptredener skal Simple Minds legge bak seg i løpet av mars og april i 2020, etter å ha startet i Stavanger på tampen av februar og fortsatt videre til Bergen og Oslo.

– Jeg har alltid synes at Norge minner litt om Skottland, om hjemme. Og det er et bra sted å starte; det gjør det mer avslappet og vi kan være litt mer eventyrlystne, sier Simple Minds-gitarist Charlie Burchill, som begynte å spille i band med barndomsvennen Jim Kerr hjemme i Glasgow i 1977.

Simple Minds har opplevd store endringer, men de to har holdt koken sammen i alle år. Og bandet var i Stavanger så seint som i 2016 – da ga Aftenbladets anmelder Leif Tore Lindø terningkast 4.

– Jim sier alltid «dette er som et ekteskap, bortsett fra at vi ikke har vært til sengs sammen», ler Burchill.

Umerkelige år

Men samtidig fløy tiden, sier gitaristen til NTB på telefon.

– Det har ikke føltes som 40 år. Det var folk rundt oss som begynte å spørre oss om det. Vi merket liksom ikke årene som passerte. Vi går fra en plate til den neste, en turné til den neste. Jim og jeg måtte faktisk snakke om det, for å innse at det hadde gått 40 år, medgir Burchill, som fremdeles har et par måneder igjen som 59-åring.

– Dette er det vi gjør: Skriver, spiller inn og gjør konserter, sier Jim Kerr i en uttalelse.

– Autentiske

Det har skjedd mye med Simple Minds opp gjennom årene. Etter å ha sluppet debutalbumet «Life in a Day» i 1979, ble de etter hvert lyden av 80-tallet – og stadionrockere.

Men det har vært hvilende perioder også, som slutten av 90-tallet. Bandet vendte tilbake, «revitalisert» ifølge plateselskapet – noe som i senere tid har vist seg med utgivelser som «Big Music» (2014) og fjorårets «Walk Between Worlds», som med sin 4. plass på den britiske albumlisten var bandets beste plassering på 23 år.

– Hvorfor slår dere an i dag også?

– Vi er de gamle fyrene, vi tenker ikke lenger på å følge noen musikalske trender. Vi er naturlige, vi gjør det vi vil, uten å prøve å følge det nyeste. Når det kommer til stykket, betyr det mye å være autentisk, mener Burchill og sier de «ser mange 16-17-18-åringer på konsertene».

– En historieforteller

For ifølge Burchill liker Simple Minds nettopp å kunne se sitt publikum – et annet aspekt som gjør de tre norgeskonsertene til en fin start:

– For å si det som sant er, det er fint å være i stand til å se og høre konsertpublikummet! For oss er det svært viktig å interagere med folk i salen. Det er lettere å se hva som skjer på litt mindre steder.

Kerr er en ekte, naturlig historieforteller, har Burchill sagt om makkeren.

– Han forteller en fleip, eller en anekdote, og det skaper noe som folk tror på. Han fanger folks oppmerksomhet. Slik storytelling er viktig i mange lands kulturer, som i en ung nasjon som Skottland. Og det merker folk. Det skaper også en pause. Går sangene over i hverandre, blir det for mye. Folk trenger et lite pusterom.

Fakta: Simple Minds * Skotsk rockeband stiftet i Glasgow i 1977 av Jim Kerr, Charlie Burchill, Brian McGee og Mick McNeil * Har ifølge Kerr vært innom alt fra avantgarde, kunstrock, pop, ambient, instrumental, politisk, folk og stadionrock * Debutplaten «Life In A Day» kom i 1979, foreløpig siste utgivelse før den doble jubileumsutgivelsen er «Walk Between Worlds» fra 2018 * Har solgt mer enn 60 millioner plater og toppet albumlisten i Storbritannia seks ganger. (Kilde: SNL , SimpleMinds.com )

To plater

I anledning 40-årsjubileet som plateartister slipper Simple Minds samlealbumet «40: The Best Of – 1979-2019’» 1. november, der de inkluderer både tidlige fanfavoritter og datidens store hitlåter.

Førstkommende fredag utkommer også livealbumet «Live In The City of Angels», innspilt på fjorårets store USA-turné i kjølvannet av «Walk Between Worlds» – som var Simple Minds studioalbum nummer 17. Og mer kommer.

Jim Kerr sier i en uttalelse at Simple Minds «er annerledes nå».

– En musikalsk arv kan være en byrde hvis du tillater den å bli det. Oss har det styrket. Vi har ikke forandret lineupen for å være kule. Vi har gjort det fordi det er flott å ha så mange dyktige musikanter om bord. Jeg er takknemlig for karrieren vi har hatt, men jeg er gal nok til å tro at vi fremdeles kan nå nye nivåer.

Her spiller Simple Minds

* 28. februar – Zetlitz, Stavanger Konserthus

* 29. februar – Forum Scene, Bergen

* 2. mars – Sentrum Scene, Oslo