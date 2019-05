Gullpalmen til Sør-Korea for første gang

Her er en oversikt over vinnerne av de viktigste prisene under årets Cannes-festival:

* Gullpalmen: «Parasite», regissert av Bong Joon-ho, Sør-Korea

* Den store juryprisen: «Atlantique», regissert av Mati Diop, Frankrike

* Juryprisen: «Les Misérables», regissert av Lady Ly, Frankrike og «Bacurau», regissert av Kleber Mendonca Filho, Brasil

* Beste regi: Jean-Pierre og Luc Dardenne for «Le Jeune Ahmed», Belgia

* Beste kvinnelige skuespiller: Emily Beecham for «Little Joe», Storbritannia

* Beste mannlige skuespiller: Antonio Banderas for «Dolor y Gloria», Spania

* Beste manus: «Portrait de la jeune fille en feu» av Céline Sciamma, Frankrike

* Beste kortfilm: «The Distance Between Us And The Sky» regissert av Vasilis Kekatos, Hellas

* Beste spillefilmdebut (Camera d'Or): «Nuestras madres» regissert av César Díaz, Guatemala

