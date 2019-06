Ukens anbefalte sanger

Trioens navn er satt sammen av medlemmenes etternavn. «De gode dagene» er skrevet av Espedal med hjelp fra drevne Ingvar Hovland på teksten. Sangen er en hyllest til livet og hverdagen, der ikke alt går på skinner til enhver tid.

Den får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

De gode dagene – Gilberdal

Hovering green – Randi Tytingvåg & Rita Eriksen

Rattling rose – Noel Gallagher’s High Flying Birds

Wag your tail – Okey Dokey

Freeze my love – Adam Green

Box – Dude York

All my happiness is gone – Purple Mountains

Take 54 – Mikaela Davis

Don’t panic – The Harmaleighs

Surveil – Maps

Watching the news gives me the blues – The Mystery Lights

I’m still here – Modest Mouse

I am easy to find – The National

Hot tears – Leif Vollebekk

Time waits for no one – Freddie Mercury

A fool like me – Delbert McClinton

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.