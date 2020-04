En skjult skatt. Forfatteren, altså

KRIM: Fritz de Bourg er en skjult skatt i norsk krim. I alle fall hvis du liker folk som behersker sjangerens mange klisjeer.

Frits de Bourg: Dykket. 300 sider. Vimostad Bjørke

Hvis det er en figur som er overrepresentert i krimlitteraturen, så er det den forsofne antihelten, rusmisbrukeren som trøbler til privatlivet sitt og likevel løser den ene krimgåten etter den andre.

Det er for mange sånne.

Det er utilgivelig fantasiløst å dikte opp flere sånne.

Det er så uoriginalt at det nesten ikke er til å holde ut.

Likevel er det noe med Frits de Bourg sin jeg-person, eks-journalisten, morfinisten, alkoholikeren Nicolay Wolff. Han tikker av for alle klisjeene i boka, men på snodig vis funker det. Antakelig nettopp fordi forfatteren så inderlig godt vet at han bedriver ren sjangerkonvensjon, har gidder ikke late som om han gjør noe annet enn å tråkke i andres fotspor – så godt han bare kan. Enkelt, ujålete, uprentsiøst.

Denne gang sender han sin rufsete helt til en dykkerjobb. Oppdragsgiveren er en ensom og vakker kvinne som har mistet sin bror i en dykkerulykke – og nå ønsker å hente ham opp fra et vrak fra krigens dager. Oppgaven er vrien, for vraket inneholder våpen og sprengstoff.

Ikke nok med det: Vraket skjuler selvsagt også andre hemmeligheter, og snart er mystiske dødsfall og narko ingredienser i historien, på samme måte som makteliten i småbyen forsøker å holde seg unna offentlighets kritiske lys og heltens plagsomme spørsmål.

Jess, her er alle ingrediensene på plass, som dere ser: Antihelten er smidd etter formen, han kobles med en mystisk skjønnhet vi har møtt i utallige filmer og romaner før, bakspillerne er akkurat passe sleipe, dødsfall er aldri hva de gir seg ut for, og ja, du har lest dette mange ganger før.

Men av og til er det altså befriende underholdende å lese bøker av forfattere som behersker sjangeren på lekent og ironisk vis. I så måte er Frits de Bourg en av norsk krims skjulte skatter, en fyr som debuterte da han kunne blitt pensjonist, og nå er langt over 70. Kult!