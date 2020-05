Vil finne den ukjente faren

Silje Sandanger ble tvangsadoptert som barn, noe som preger debutalbumet.

Silje Sandanger er en låtskriver og musiker fra Nærbø. Hun har jobbet med musikk lenge, men «To be told» er hennes første album. Foto: Cecilie Moy

Stella Marie Brevik Journalist

Silje Sandanger: «To be told» (Storyteller)

Silje Sandanger fra Nærbø er ute med sitt første album. «To be told» er en salig og personlig visepop-plate.

Gud, (ukjent) familie og kjærligheten er innholdet. Sandanger har holdt det enkelt og rent: Strykere, piano og vokal står i sentrum. Dette er med på å skape en slags eventyrlig følelse gjennom hele platen og gir assosiasjoner til folkemusikken.

«To be told» er naiv, håpefull og tidvis preget av Sandangers livssyn. «Maybe» er en dagdrøm om hvordan slektstreet til hennes ukjente far kanskje ser ut:

My great great grandma was a danser, maybe

My daddy is a player, maybe

I think that’s how he got mama knocked up with me

Hun har sagt at musikken brukes som et middel på å prøve å røyke ut sin ukjente far. Resultatet av jakten er vakker musikk i singer/songwriter-kategorien. Tidvis kan låtene bli vel monotone og melankolske, men albumet lander på beina.

Beste spor: «Ocean’s lullaby», «Becoming a daughter».