Punk som funker best på jærsk

Veislakt høres råest ut på jærsk, ikke på engelsk.

Veislakt fra Sandnes/Jæren har vært aktive siden 2014 og slipper sin fjerde plate. Bandet består av René Undem, Mads Arild Hamre, Thord Gilje Hamre, Stian Askeland og Tommy Utsola. Foto: Fredrik Undem

Stella Marie Brevik Journalist

Veislakt: «Dræbe» (Fucking North Pole).

Dobbeltpedal og melodiøs gitar går igjen på «Dræbe», og albumet sparker godt fra seg. Innholdet er ikke svært dyptpløyende, men inneholder litt av opprørskheten man forventer fra en jærsk, hard pønkplate.

Uttrykket er lett å svelge, selv for dem som ikke er fan av uflidd lyd. De legger opp til hoderisting, moshpits og ved visse anledninger, allsang.

Når man synger på jærsk, med melodiøse riff og hardt nedslag, er det vanskelig ikke å føle at bandet jakter på Kvelertaks lydbilde. Dette fører til noen veldig radiovennlige låter som fenger, men dessverre henger denne Kvelertak-viben igjen uten at bandet har kommet seg helt opp på nivået til kollegene.

Veislakt vet når ting skal opp, ned og fortsette, men de sliter med å overbevise. Er de sinte nok for pønken? Eller vil de bare avskaffe det engelske språket med en rar form for ironi? We don’t wanna sing in motherfucking english.

Finn ut av dette – og vi vil definitivt høre Jærcore-gjengen bedre, men engelsk er ikke veien.

Beste låter: «Svartmetall».